Dave Mustaine dei Megadeth ringrazia i fan per il supporto | “Insieme sconfiggeremo il

Ho il cancro alla gola! Dave Mustaine dei Megadeth costretto a cancellare il tour : È con un lungo messaggio sui social che il cantante ha annunciato di avere un cancro alla gola. “Abbiamo pianificato un trattamento che i medici ritengono abbia una percentuale di successo del 90%. Le cure sono già iniziate”, ha aggiunto il cantante che si vede costretto a cancellare tutte le date live previste per quest’anno. L’artista ha però rassicurato i suoi fan: tornerà in pista prima possibile e lo farà con il seguito dell’album Dystopia, ...

