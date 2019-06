huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Del socialismo riformista, liberale e umanitario questa Italia ne ha sempre avvertito il bisogno, anche nel tempo che viviamo, in cui le destre radicali e il populismo indiscriminato hanno preso il sopravvento rispetto all’idea di un Paese che si fonda sui valori dell’inclusione e del merito.E il rapporto di fiducia di quella sinistra con parte del Paese – sicuramente indebolito dai risultati delle ultime elezioni - non si è certo risolto con l’avanzata giallo-verde.Il dibattito degli ultimi giorni sulla missione della sinistra ne è la rappresentazione: ha assunto i contorni della ragionevolezza e della concretezza, dissipando finalmente l’idea di chi sostiene – spesso in modo ironico e sprezzante - che un dibattito sulla sinistra sia destinato a fare giri larghissimi ma a ritornare poi al punto di partenza, confinandosi nel ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Dall’Europa il modello di un nuovo centrosinistra - HuffPostItalia : Dall’Europa il modello di un nuovo centrosinistra - Anne_panic : @DemFerr Modello istituito dall'ONU a 5 continenti:Asia,Africa,America,Europa e Oceania. Modello Geografico a 6 co… -