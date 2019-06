Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma 

Anticipazioni Una Vita Dal 1° al 7 luglio : Blanca viene plagiata Dalla bigotta Cristina : Non ci sarà pace per Blanca nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 7 luglio. In tale periodo, infatti, la protagonista della telenovela spagnola sarà plagiata dai consigli che le verranno dati dalla sua nuova amica Cristina, una donna bigotta convinta di avere visto la Madonna. E proprio seguendo le parole di questa nuova conoscenza, Blanca si allontanerà da Diego, rifiutando di seguirlo in Svizzera come programmato ...

Nazionale Under 21 - Di Biagio lascia : “Dal primo luglio non sarò più il ct - ma guai a parlare di fallimento” : Il ct della Nazionale Under 21 ha sottolineato in conferenza stampa che lascerà il suo incarico a partire dal primo luglio Luigi Di Biagio non sarà più il ct della Nazionale Under 21 a partire dal primo luglio 2019, lo ha annunciato proprio l’allenatore italiano nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Admiral Hotel di Zola Predosa. LaPresse/Alfredo Falcone La mancata qualificazione alle semifinali ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate Dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Le accuse di Diego confondono Raffaele sull’identità dell’amante di Beatrice. La presenza di Mia potrebbe incrinare il rapporto tra Alex e Vittorio, lasciando un preoccupante margine d’azione ad Anita. Michele cerca di ottenere notizie sullo stato processuale di Mimmo Priore. Preoccupato dal comportamento di Diego, Raffaele cerca di ...

BITTER SWEET - anticipazioni e trame puntate Dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: La macchina che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan ordina a Resul di cancellare le prove. Intanto le ragazze, dopo essere state in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya. Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere ...

Anticipazioni Upas Dal 1° al 5 luglio : adesso ha un volto l'anziano che spia Marina : La prossima settimana Un posto al sole darà spazio a due archi narrativi che saranno incentrati su due personaggi molto cupi e misteriosi. Marina, dopo essersi resa conto di essere spiata, doterà la sua villa di un sistema di videosorveglianza e resterà sbalordita quando, visionando i filmati delle telecamere, avrà modo di osservare il volto dell'uomo che la sta spaventando. Nel frattempo Serena, rimasta sola a Napoli con Leonardo, potrà ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Steffy chiede con forza a Hope di rinunciare alla sua linea, in cambio del fatto che le ha lasciato Liam. Ma Hope si rifiuta. Steffy allora ricorre all’aiuto del padre. Bill è sorpreso che Brooke voglia aiutarlo a non perdere la custodia di Will. Ridge comunica che finanziera’ la linea Intimates di Steffy a discapito di Hope for the Future. La tregua tra ...

Sul numero di luglio - Sosta salatissima davanti agli ospeDali : La tassa sul dolore è più che mai in vigore. Anzi, rispetto al 2012, anno della precedente indagine di Quattroruote sul tema, è diventata ancora più cospicua. Così, infatti, avevamo chiamato il caro-parcheggi nelle aree vicine agli ospedali delle grandi città italiane: a distanza di sette anni, siamo tornati a verificare il costo della Sosta nelle zone limitrofe alle strutture sanitarie di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli. ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dall’1 al 6 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019: Blanca prova un immenso dolore quando Ursula la porta sulla tomba della presunta figlioletta morta; poco più tardi, la ragazza fa la conoscenza di Cristina Novoa, una donna bigotta che crede di avere visto la Madonna. Tra le due scatta subito una profonda complicità. Iñigo teme che Peña possa recuperare la memoria e ventila l’ipotesi di vendere la pasticceria. ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame Dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Alvaro ed Elsa si trovano costretti a lavorare insieme per cercare di debellare l’epidemia di varicella, anche se la Laguna non riesce ad accettare il fatto che il dottore, per via dell’aborto avuto da Antolina, le abbia dato dell'”assassina di bambini”. Julieta è scomparsa poco prima delle sue nozze: Saul rifiuta di pensare che la donna sia ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 30 giugno al 6 luglio 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2019: Alfons non crede ai propri occhi: Xenia e Christoph si stanno baciando in ascensore! Cosa sta succedendo? Denise trova un dipinto misterioso destinato a cambiarle la vita. Poco dopo la ragazza balla dolcemente con Joshua in birreria… Natascha respinge la proposta di Michael: non intende adottare la bambina trovata nel bosco! Quando però André la ...

Machete mixtape 4 è il nuovo album di Salmo & Co. Dal 5 luglio : Il nuovo album di Salmo & Co. è Machete mixtape 4. L'annuncio è arrivato poche ore fa dopo che alla stazione di Milano era apparso un codice con il quale il rapper sardo aveva lanciato la sfida tra i suoi fan che hanno dovuto scoprire il mistero. Stando a quanto appena annunciato, si tratta del 4° volume della Machete Crew che sarà rilasciato a cominciare dal 5 luglio a distanza di 5 anni dall'ultima uscita del collettivo composto non ...

Sicilia : Dal 7 al 14 di luglio torna il 'Master della Strada degli Scrittori' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - In coincidenza con i trent’anni dalla scomparsa di Leonardo Sciascia, come omaggio alla testimonianza dello scrittore di Racalmuto, sarà “Le parole dell’impegno civile” il tema della nuova edizione del “Master della Strada degli Scrittori”. L’evento, giunto al suo terz

Un Sogno in Affitto - Paola Marella su SkyUno Dal 9 luglio (Anteprima Blogo) : L'estate è arrivata, anche in tv se da una parte i palinsesti si affidano a versioni balneari e serate di repliche, dall'altra è il momento migliore per proporre nuovi format, magari a tema. E così arriva Un Sogno in Affitto, nuovo programma con Paola Marella alle prese questa volta con la ricerca di dimore di lusso per ospiti vip, in onda da martedì 9 luglio in prima serata su SkyUno, disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e ...

