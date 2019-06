Da luglio bollette luce +1,9%,gas -6,9%

Una riduzione del 6,9% per il gas e un aumento dell'1,9% per l'elettricità. Sono le variazioni delle tariffe, in vigore a partire dal primo, decise dall'Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo di tasse), per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019) sarà di 566 euro, mentre per la bolletta gas sarà di circa 1.150 euro(Di martedì 25 giugno 2019)