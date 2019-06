CorSport | James | Insigne | Mertens | Milik | Calle | Younes Un attacco spettacolare

CorSport : gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

CorSport : De Laurentiis su James “Vale meno di 42 milioni - sennò il Bayern esercitava la clausola“ : Nonostante il volere del calciatore e di Ancelotti per chiudere l’affare James Rodriguez serve l’accordo tra Real e Napoli per il suo cartellino. Il Corriere dello Sport riporta la trattativa in corso tra i club gestita in prima persona da De Laurentiis con l’aiuto di Mendes. La richiesta del Real è di 42 milioni, ma il presidente del Napoli vuole sì accontentare il suo allenatore ma non sperperare, come ha dichiarato ieri in ...

CorSport : James Rodriguez insiste “Vado solo al Napoli” : “Io vado solo al Napoli” Un virgolettato che parla da solo. E che il Corriere dello Sport attribuisce a James Rodriguez. Ieri De Laurentiis ha espressamente dichiarato che il colombiano è fortemente voluto da Ancelotti e che lui ha deciso di accontentare il suo mister, nonostante si tratti di un acquisto costosissimo. Lo ha definito “il quarto desiderio di Carlo”. Ma l’attaccante del Real Madrid ricambia la stima, o ...

CorSport : Ancelotti e James si erano già sentiti a marzo : Questa sessione di calciomercato del Napoli gira, almeno per il momento, intorno al nome di James Rodriguez. La pista per il colombiano si fa sempre più calda e sembra oramai chiuso anche l’accordo con il Real. Ma Antonio Giordano sul Corriere dello Sport racconta come tutto abbia avuto inizio molto prima di oggi. In realtà l’amore tra James e Ancelotti c’è dai tempi del real, in cui il calciatore ha trovato in lui un maestro ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : James aspetta solo Napoli - ma il Real non cede : James Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a Napoli, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il Real. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra il Real e il Napoli per chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...