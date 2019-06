Coppa America | Cavani trascina l’Uruguay al primo posto | Ecuador e Giappone eliminate

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Si sono giocate nella notte altre due importanti partite valide per la, non si ferma l’Uruguay che ha vinto contro il Cile e conquistato ildel girone. Non sono mancate le emozioni nel match per il primato,e compagni avevano un solo risultato a disposizione per evitare la Colombia ai quarti di finale: la vittoria. Successo nel finale grazie ad un colpo di testa del solito, finisce 0-1 ed adesso al prossimo turno affronterà il Perù. Nell’altro match pareggio ed eliminazione per, vantaggio nipponico di Nakajima poi la risposta sempre neltempo Angel Mena per gliegni. Finisce 1-1, risultato che condanna entrambe.L'articolol’Uruguay alsembra essere ilsu CalcioWeb.

Gazzetta_it : 'Italiani' in #CopaAmerica: Duvan #Zapata e #Lautaro il top, #Dybala e #Paquetà non pervenuti - acmilan : ?????????? #CopaAmérica It’s Match Day for Zapata and the Cafeteros: ¡Vamos Cristian! ??? Questa notte tocca alla Colomb… - sscnapoli : Coppa America, il Brasile vince con il Perù nella terza giornata. Allan in campo ???? -