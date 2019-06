Consiglio Europa riapre a Russia Nuovo diritto voto a Putin | Ucraina

Il Consiglio d’Europa riammette la Russia. L’ira dell’Ucraina : deluso da Macron e da Merkel : L'assemblea del Consiglio d'Europa ha dato il via libera al rientro dei rappresentanti della Russia al suo interno. Cinque anni fa a Mosca era stato ritirato il diritto di voto, come conseguenza dell'annessione della Crimea. Nonostante la forte opposizione dell'Ucraina, 118 parlamentari dei Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno votato un accordo che permette alla Russia di presentare una propria delegazione, aprendo cosi' la strada alla sua ...

Csm - il Consiglio d’Europa segue il caso : chieste informazioni all’Italia. A dicembre scriveva : “Leggi su toghe in politica” : L’Europa vuole informazioni sull’inchiesta che ha travolto il Consiglio superiore della magistratura. I summit notturni tra i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e consiglieri del Csm per manovrare le nomine dei procuratori diventano oggetto d’interesse per il Greco, il massimo organo anticorruzione del Consiglio d’Europa. D’altra parte in quegli incontri Lotti – sul quale pende una richiesta di rinvio a ...

Il Consiglio d’Europa ha deciso di concedere di nuovo il diritto di voto alla Russia : L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – un organo che non ha a che fare con l’Unione Europea e si occupa di democrazia e diritti umani – ha espresso opinione favorevole sulla possibilità che i suoi membri russi possano tornare a partecipare alle

Perché la Russia tiene molto al posto nel Consiglio d’Europa : Roma. E’ Strasburgo la città delle spie, dice il Monde. E’ tra la Francia e la Germania, cosmopolita, piena di persone e di istituzioni, è il posto in cui le spie meglio si confondono e meglio lavorano. Il Consiglio d’Europa, che ieri ha aperto la sua sessione estiva con una delle votazioni più sign

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Migranti - il Consiglio d'Europa : "Stop alla collaborazione con la Libia" : Il commissario per i diritti umani Dunja Mijatovic chiede di sospendere i rapporti con lo stato africano: "Sono seriamente preoccupata per l'impatto che alcune parti del decreto sicurezza bis sulle persone"

Nomine Ue - processi paralleli a Consiglio e Europarlamento. Italia (al momento) fuori da giochi : Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuove Nomine ai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di ...

Parlare di togliere la scorta a Saviano per il Consiglio d’Europa è “un’intimidazione di stato” : Il Consiglio d’Europa, un’istituzione europea non comunitaria (da non confondere col Consiglio dell’Ue) che promuove la democrazia e i diritti umani, ha definito l’ennesima promessa di Matteo Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano – arrivata durante un recente messaggio su Facebook ai suoi follower – “un’intimidazione attribuibile allo stato”. In base ai criteri adottati dall’istituto, interventi di ...

