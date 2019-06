Consiglio di Stato mette i paletti all’eterologa

“È della ndrangheta” : arrestato Giuseppe Caruso - presidente del Consiglio comunale di Piacenza : Duro colpo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna. Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro. In manette anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d’Italia. Secondo le accuse, grazie al suo ruolo di funzionario all’Agenzia delle Dogane avrebbe favorito il clan criminale.Continua a leggere

Processo a Verdini - Lotti : “Nomine governative del Consiglio di Stato spettano a politica. E’ prassi” : “Era prassi che le nomine governative del Consiglio di Stato avessero questa caratteristica politica, e il mio compito, nello svolgimento delle mie funzioni, era quello di raccogliere le segnalazioni dei partiti politici presenti allora in Parlamento di maggioranza e opposizione; poi il Consiglio dei ministri avrebbe vagliato il curriculum migliore”. Così l’ex sottosegretario Luca Lotti, a Messina, ha risposto ad Antonio ...

In graduatoria 150 medici da specializzare - studio legale palermitano vince ricorso al Consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato, per il secondo anno consecutivo, accoglie i ricorsi proposti da uno studio legale palermitano e dispone l’immatricolazione di 150 medici che prima erano stati esclusi dalle scuole di specializzazione. Il Miur aveva chiuso le graduatorie senza tenere conto di eventuali rinunce o posti vacanti. «Considerato che, risultando messi a concorso un numero di posti inferiore a quanto program-mato nelle sedi competenti», si legge ...

Messina - Lotti testimone al processo Verdini : “Denis mi suggerì la nomina del giudice Mineo al Consiglio di Stato” : La nomina di un giudice al Consiglio di Stato. Una nomina che doveva essere fatta dal governo, su input di Denis Verdini. Che a sua volta aveva raccolto quella segnalazione dall’avvocato Piero Amara, dietro pagamento di una somma compresa tra 200 e i 300mila euro. Mancano venti minuti alle 15 quando Luca Lotti arriva di pomeriggio al tribunale di Messina nei panni di testimone dell’accusa. Dopo due convocazioni a vuoto, Lotti doveva ...

Decreto Sicurezza - Consulta in camera di Consiglio. Avvocatura dello Stato : “Ricorsi delle Regioni hanno una matrice politica” : I giudici sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto della Corte costituzionale sul ricorso presentato da cinque Regioni sul Decreto Sicurezza e immigrazione voluto da Matteo Salvini è atteso entro venerdì. Intanto l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato la posizione del governo davanti ai giudici: i ricorsi, è la sostanza dell’intervento, sono mossi sono da motivazioni politiche. La seduta pubblica al palazzo della Consulta ...

Lotti ai pm : “Verdini mi segnalò il giudice per nomina al Consiglio di Stato. Amara? Me lo presentò Mantovani dell’Eni” : Luca Lotti conobbe l’avvocato Piero Amara. A presentarglielo fu Massimo Mantovani, all’epoca capo dell’ufficio legale dell’Eni, poi finito indagato nell’inchiesta sul depistaggio dell’inchiesta sulle tangenti pagate in Nigeria. Un depistaggio che per gli investigatori fu ordito dallo stesso Amara. C’è anche questa informazione nel verbale con le dichiarazioni rese dall’ex sottosegretario di Matteo ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti per età e numero di gameti dei donatori : Sotto la spinta di recenti direttive europee, il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana ha stabilito che vengano fissati dei limiti sia per quanto concerne l'età che per il numero di gameti dei donatori coinvolti nella Fecondazione eterologa, la dibattuta tecnica di Fecondazione assistita.Continua a leggere

Consiglio di Stato - accordo con la Crusca per sentenze scritte in modo più chiaro : Stop al linguaggio burocratese e incomprensibile delle sentenze. Le decisioni dei giudici dovranno essere scritte in modo più chiaro. È questo l’oggetto dell’accordo stipulato tra l’Accademia della Crusca e l’Ufficio studi della giustizia amministrativa. La sinergia fra le due istituzioni, precisa una nota, “mira a sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale, e ad assicurare la ...

Il decreto sicurezza bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora.