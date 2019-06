Come verranno chiamati i diplomati magistrali dalle graduatorie di merito regionali

Concorso riservato infanzia primaria - Come avverranno le immissioni in ruolo da graduatoria di merito : Il Concorso riservato ai docenti della scuola primaria dell’infanzia volge al termine con lo svolgimento degli ultimi colloqui orali. Le graduatorie di merito regionali nelle quali confluiranno i docenti dovranno essere pubblicate entro e non oltre il 30 luglio 2019. Ciò per consentire agli uffici scolastici regionali di effettuare le operazioni di convocazione, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo. ...