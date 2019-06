Ciclismo | European Games 2019 | Marlen Reusser domina la cronometro! Battuta Chantal

Ciclismo - European Games 2019 : oggi la cronometro femminile. Pronostico aperto - Letizia Paternoster ci prova : oggi si svolgerà la cronometro femminile di Ciclismo agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Le atlete affronteranno due giri su un circuito di 14,3 km per un totale quindi di 28,6 km. Il percorso dal punto di vista planimetrico è caratterizzato da due lunghi rettilinei, su cui si potranno fare alte velocità, mentre a livello altimetrico è quasi completamene pianeggiante. L’azzurra in gara sarà la giovane stella Letizia Paternoster. La ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - Ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

Ciclismo - European Games 2019 : Davide Ballerini - un assolo d’oro! Trionfo senza discussioni! : Una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Su un percorso non impossibile, con una startlist di livello medio-basso, l’Italia non tradisce le aspettative e si porta a casa la medaglia d’oro nella prova in linea di Ciclismo su strada al maschile nella seconda edizione degli European Games 2019, in quel di Minsk. A trionfare è Davide Ballerini: prima all’attacco con un gruppetto, poi l’arrivo in solitaria con ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. ITALIA ESALTANTE! Doppio oro tra Ciclismo ed arco! Rossi e Stanco ci riprovano nel trap! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 TIRO A VOLO – Stanco, Galvez 26, Salmi 25; Rossi 24 15.19 TIRO A VOLO – Stanco 23; Galvez 22; Rossi, Salmi 21; Makela-Numela 17 15.17 TIRO A VOLO – Stefecekova con 16 piattelli è la prima tiratrice eliminata dalla finale del trap femminile. Chiude al sesto posto 15.16 TIRO A VOLO – Stanco 21; Galvez, Salmi, Rossi 20 15.12 TIRO A VOLO – Stanco sola al comando ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia da podio nel Ciclismo e nel tiro a volo - tocca a Fabio Basile nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (23 giugno) – Gli azzurri in gara (23 giugno) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L’Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l’arco che mette in ...

Ciclismo - European Games 2019 : Davide Ballerini e Dario Cataldo per una medaglia - possibile volata sul tracciato di Minsk : Tra gli appuntamenti più attesi del programma degli European Games 2019, competizione interdisciplinare in corso di svolgimento a Minsk, in Bielorussia, c’è sicuramente la prova in linea maschile di Ciclismo. La concomitanza con diversi appuntamenti di primo piano del calenDario internazionale è la principale ragione dietro l’assenza di nomi di primo piano nel gruppo partenti, ma rappresenta anche un’opportunità in più per la spedizione azzurra, ...

Ciclismo - European Games 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. La startlist e i partecipanti della gara : Oggi si svolgerà la prova in linea maschile di Ciclismo agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). I corridori dovranno affrontare 12 volte un circuito cittadino di 15 km per un totale di 180 km. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con qualche breve strappo non impegnativo e sulla carta si adatta quindi ai velocisti. Saranno cinque gli italiani in gara. La Nazionale guidata dal CT Davide Cassani si affiderà a Davide Ballerini, ...

Ciclismo - European Games 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la prova in linea maschile : Dopo la prova in linea femminile, il programma del Ciclismo agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia) proseguirà oggi con la gara maschile. La concomitanza con diversi appuntamenti di primo piano del calendario internazionale è la principale causa di un gruppo partenti non eccezionale, anche se non mancheranno corridori di primo piano. Il percorso sarà il medesimo della prova femminile, un circuito di 15 km da ...

Ciclismo femminile - European Games 2019 : Olanda dominante con Wiebes che batte Vos - Balsamo quinta : Tutti si aspettavano l’Olanda e le Orange non hanno deluso le aspettative. Nella seconda edizione dei Giochi Europei, in programma quest’anno a Minsk, per la prova in linea di Ciclismo femminile, su un percorso di 120 chilometri prettamente pianeggiante ma con un paio di strappi sul finale, si esaltano le atlete dei Paesi Bassi con la giovanissima Lorena Wiebes che in una volata ristretta batte la connazionale e cannibale Marianne ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell’arco - nel judo Medves in finale e Giuffrida si gioca il bronzo! Azzurre beffate nel Ciclismo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 ciclismo – E’ mancato qualcosa nell’ultimo strappetto a Balsamo che ha chiuso quinta. bronzo per la Bielorussia con Sharakova. Ottava Paternoster 14.38 ciclismo – NIente medaglia per le Azzurre. Doppietta Olanda: Wiebes, seconda Vos 14.37 ciclismo – Treno azzurro davanti 14.37 ciclismo – Ultimo chilometro 14.36 ciclismo – Si è spezzato in più ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell’arco - Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il Ciclismo femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l’Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l’irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...

Ciclismo - European Games 2019 : oggi la prova in linea femminile. Le azzurre sfidano l’Olanda per le medaglie : Seconda edizione per gli European Games, la competizione multidisciplinare che si ispira alle Olimpiadi, racchiusa ovviamente al Vecchio Continente. Dopo il debutto di quattro anni fa a Baku ci si sposta verso la Bielorussia, precisamente a Minsk. oggi per il Ciclismo va in scena la prova in linea su strada al femminile: detentrice del titolo è proprio una bielorussa, Alena Amjaljusik. 120 i chilometri in programma, da percorrere su un circuito ...

Ciclismo femminile - European Games 2019 : oggi la prova in linea. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Programma decisamente ricco di appuntamenti da non perdere quello di sabato 22 giugno, seconda giornata degli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Il calendario del Ciclismo su strada si aprirà con la prova in linea femminile dove la spedizione azzurra ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio. La gara vedrà al via 78 atlete che si affronteranno su un circuito di 15 km da ripetere otto ...

Ciclismo – European Games 2019 - la Nazionale Donne Strada a caccia di un grande risultato a Minsk : Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City, che misura di 15 km e sarà ripetuto 8 volte per un totale di 120 km La Nazionale Donne Strada ha raggiunto ieri, mercoledì 19 giugno, Minsk (Biellorussia), dove da domani, venerdì 21 sarà aperta la 2^ ed. degli European Games 2019. Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City sabato 22 giugno (in tutto saranno 78 atlete al via nella prova in linea), ...