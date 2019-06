Chiamate | SMS e 60 Giga a 11 | 99 euro al mese con la nuova offerta Wind All Inclusive

Disponibile da oggi Kena 6 - 99 Limited Edition - con Chiamate - SMS illimitati e 50 GB : Kena Mobile lancia oggi Kena 6,99 Limited Edition, la nuova offerta con minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G (fino a 30 Mbps in download) a 6,99 euro al mese. Ecco chi può attivarla. L'articolo Disponibile da oggi Kena 6,99 Limited Edition, con chiamate, SMS illimitati e 50 GB proviene da TuttoAndroid.

Fino al 30 giugno con Passa a Lycamobile a 6 - 90 euro si hanno Chiamate - SMS e 60 Giga : Il team di Lycamobile ha deciso di prorogare sino alla fine di giugno la promozione dedicata a chi desidera Passare a questo operatore con un'offerta all inclusive L'articolo Fino al 30 giugno con Passa a Lycamobile a 6,90 euro si hanno chiamate, SMS e 60 Giga proviene da TuttoAndroid.

CoopVoce ChiamaTutti Top OnLine fino al 30 giugno a 9 euro con Chiamate - SMS e 20 Giga : Se avete deciso di passare a CoopVoce, fino al 30 giugno 2019 avrete la possibilità di attivare l'offerta ChiamaTutti Top OnLine al prezzo di 9 euro al mese L'articolo CoopVoce ChiamaTutti Top OnLine fino al 30 giugno a 9 euro con chiamate, SMS e 20 Giga proviene da TuttoAndroid.

Nuovi prezzi TIM - Vodafone - Iliad e Wind Tre verso l’UE per Chiamate e SMS : Ritorna attuale il discorso relativo ai prezzi di interazione dall'Italia verso i Paesi UE, oggetto di ulteriore discussione negli ultimi tempi fino alla nuova ridefinizione del 15 maggio, che ha visto ancor di più ridotti i costi in nome di un mercato unico digitale che non prevede barriere e confini. Le tariffe sono state stabilite al Regolamento UE 2018/1971, e coinvolgono tutti gli operatori nazionali, come riportato da ...

Ecco come sono cambiati i prezzi di Chiamate e SMS verso i Paesi UE : Il 15 maggio 2019 sono entrate in vigore le nuove tariffe stabilite dal Regolamento UE 2018/1971 per le chiamate e gli SMS verso i Paesi dell'Unione Europea L'articolo Ecco come sono cambiati i prezzi di chiamate e SMS verso i Paesi UE proviene da TuttoAndroid.

Iliad diminuisce i costi di Chiamate e SMS verso i Paesi UE : Anche Iliad si è adeguato alla nuova normativa comunitaria relativa al costo di telefonate e messaggi nei Paesi membri dell'UE L'articolo Iliad diminuisce i costi di chiamate e SMS verso i Paesi UE proviene da TuttoAndroid.

Le Chiamate e gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi : oggi il roaming nell'UE raggiunge un altro traguardo: la riduzione ed uniformazione dei massimali delle tariffe per chiamate ed SMS verso altri Paesi dell'UE. L'articolo Le chiamate e gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store ora ha il 98% di app in meno che utilizzano le autorizzazioni per SMS e Chiamate : Uno dei principali obiettivi recenti di Google in ambito Android è stato ridurre le autorizzazioni. Il Play Store è stato più restrittivo per le applicazioni autorizzate ad accedere alle autorizzazioni per gli SMS e le chiamate. Il colosso di Mountain View ha annunciato oggi al Google I/O 2019 che il numero di app che utilizzano queste autorizzazioni è diminuito del 98% negli ultimi mesi. L'articolo Google Play Store ora ha il 98% di app in ...

TIM rimodula in positivo - per una volta : ecco le novità per Chiamate e SMS internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.

Con Rabona Mobile Numero 1 Chiamate senza limiti - 30 SMS e 30 Giga su rete Vodafone a 9 - 99 euro : Numero 1 è il nome della nuova offerta pensata da Rabona Mobile per gli utenti alla ricerca di una soluzione all inclusive che non costi una fortuna L'articolo Con Rabona Mobile Numero 1 chiamate senza limiti, 30 SMS e 30 Giga su rete Vodafone a 9,99 euro proviene da TuttoAndroid.