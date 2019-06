Chi è Angelo Pisani | il marito di Katia Follesa

dilei

(Di martedì 25 giugno 2019)è il comico che ha conquistato il cuore di, diventando suo. In molti lo ricorderanno come uno dei protagonisti del duo Pali e Dispari, alcuni oggi lo riconducono inevitabilmente al matrimonio con la, maè un’artista a tutto tondo che nel corso degli anni è cresciuto e ha saputo mettersi in gioco. Classe 1979, occhi e capelli castani, figlio unico. Nasce a Milano nel 1979 e, dopo aver terminato gli studi in ragioneria, frequenta l’Università per studiare lingue straniere. La sua forte passione per la comicità e il mondo dello spettacolo, lo porta alla scelta di iscriversi, all’età di vent’anni, al Laboratorio Scaldasole di Milano insieme all’amico di sempre Marco Silvestri. Da questa esperienza nasce il duo Pali e Dispari che lo consacra a comico. Non ci è voluto poi molto affinché ilfinisse sotto i riflettori del ...

etlesetoile : Fatte na canna co Angelo e er team de bonline, te fai na vita Mattè! So tutti criminali guarda chi je cura l etica - angelo_ra_ : Qui ci vuole una risata, una pernacchia e un brindisi contro l'arroganza di chi si sente più forte di uno stato.… - justrooxyWords_ : Dicono che la perfezione non esiste. Che è un concetto astratto generato solo dalla nostra mente. Può essere. Ma pr… -