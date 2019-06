Chelsea | il nuovo allenatore è ancora un’incognita | Zola potrebbe rimanere come vice

Cech torna al Chelsea : l’ex portiere sarà il nuovo consulente tecnico : Petr Cech torna a Londra, nel suo Chelsea. L’ex portiere ceco è stato presentato oggi come “Technical and Performance Advisor” del club blues: “Sono un privilegiato e sono felice di avere l’opportunità di unirmi nuovamente al Chelsea: darò il mio contributo a creare il miglior ambiente possibile per prestazioni di alto livello e continuare a centrare i successi ottenuti dal club negli ultimi 15 anni”, ha ...

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico arriva dal Chelsea - contratto triennale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo comunica il club bianconero, sottolineando che il tecnico arriva dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea. Per Sarri è previsto un contratto triennale. "Benvenuto alla Juventus!", scrive la società di Torino sul suo sito internet. Sarri, spiega la Juve, "ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la finale di Efl ...

UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juve! Il comunicato del Chelsea : Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico bianconero Adesso è UFFICIALE Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve, c’è il comunicato UFFICIALE del Chelsea: La Juventus ed il Chelsea hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri, Marina Granovskaia, ha dichiarato: “Durante i colloqui che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare ...

Chelsea Manning è stata di nuovo arrestata : L’ex militare e whistleblower Chelsea Manning (foto: Win McNamee/Getty Images) Chelsea Manning, l’ex militare e whistleblower statunitense che ha fornito a WikiLeaks centinaia di migliaia di file riservati sulle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, è tornata in carcere. L’accusa, questa volta, è oltraggio alla corte. L’illecito, che non esiste nel codice penale italiano ma può comportare pene anche molto severe ...