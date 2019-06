Celebrati i funerali del bimbo morto a Mirabilandia | Il ricordo straziante del nonno

Modica - Celebrati i funerali di Emanuele Assenza : celebrati stamattina nella chiesa di San Pietro a Modica i funerali del 15enne Emanuele Assenza . Silenzio e lacrime in una chiesa gremita di giovani

Celebrati a Ragusa i funerali di Alice e Simone : Sono stati Celebrati questa mattina in forma molto riservata i funerali dei protagonisti della tragedia familiare avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Ragusa . C'erano soltanto i parenti più ...

Taranto - anziano massacrato da baby gang : funerali Celebrati in forma privata : Mattina di dolore e rabbia a Manduria, nel tarantino, dove poche ore fa c'è stato l'estremo saluto ad Antonio Cosimo Stano, il 66enne che nei giorni scorsi è stato brutalmente picchiato e seviziato in casa sua, sempre nella cittadina tarantina, da una baby gang composta da 14 ragazzi del posto, di cui ben dodici di loro minorenni. Quello che è successo in provincia di Taranto ha lasciato sgomento l'intero Paese. I famigliari di Stano, visto il ...