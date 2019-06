Caso Siri | su acquisto palazzina ipotesi autoriciclaggio

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il Caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli

Caso Prati - tutta la verità di Pamela a Verissimo : “Con Mark Caltagirone ci scambiavamo foto intime - non l’ho mai sentito perché era in Siria”. Ma Silvia Toffanin non le crede : Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato a “Live – Non è la D’Urso” che Mark Caltagirone non esiste confermando i sospetti sempre più insistenti sul fatto che la storia del matrimonio di Pamela Prati fosse tutta un’invenzione, ora è stata la stessa showgirl sarda a raccontare la sua verità su quanto accaduto in un’intervista a Verissimo in onda sabato pomeriggio. “L’ultima volta che sono venuta ...

Di Maio : “Dl sicurezza per coprire Caso Siri?” : Il dubbio è lecito: va a finire che il bis sia stato servito per coprire le lacrime dopo il caso Siri? Questa l’ipotesi di Luigi Di Maio… Direttamente dal salotto di “Porta a Porta” Giggino lancia qualche frecciata a qualche suo “insospettabile” alleato di governo. Il pianto per Siri come strumento da utilizzare in campagna elettorale: “Non vorrei che il dl sicurezza bis fosse stato concepito per ...

M5s - Castaldo : “Lega offesa con noi per Caso Siri? Ha ragione Di Maio. E’ da immaturi boicottare riunioni di governo” : “La Lega si sente offesa con il M5s per il caso Siri? Ci sono tantissime riforme da attuare che sono nel contratto di governo. Rallentarle o, peggio ancora, boicottare le riunioni di governo mi sembra un comportamento immaturo“. Sono le parole del vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, candidato M5s per le prossime elezioni europee. Ospite di “Dentro la notizia”, su Radio Cusano Campus, ...

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il Caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...

Autonomia - Di Maio : “Sto chiedendo vertice da un mese - ma dopo il Caso Siri la Lega l’ha presa sul personale” : La Lega la chiede, ma a sentire il M5s è la Lega che blocca tutto. Parola di Luigi Di Maio: “Sull’Autonomia ero pronto un mese fa. Sto chiedendo da un mese un vertice di governo, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l’ha presa sul personale” ha detto il vicepremier rispondendo alle domande dei giornalisti in Senato nel corso di una conferenza sulla sanità. “Sono disponibile – ha aggiunto il ...

Cannabis - Mantero contro Salvini : ''Butta fumo negli occhi per distrarre dal Caso Siri e dai suoi fallimenti'' : L'intervista a Today con il senatore M5s autore della proposta sulla legalizzazione della Cannabis: ''Fa confusione tra...

Report : anticipazioni e argomenti - stasera il Caso Siri su Rai 3 : Report: anticipazioni e argomenti, stasera il caso Siri su Rai 3 Oggi 13 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Report. La trasmissione, condotta da Sigfrido Ranucci, torna ad approfondire scottanti temi d’attualità attraverso le indagini degli inviati speciali. Anche questa volta al centro dell’appuntamento ci sarà la politica, l’economia, la società e l’ambiente. Ma quali argomenti ...

Lega - Travaglio : “Il Caso Siri è la prova della sua permeabilità. Come nel ’92 è oggetto del desiderio di chi cerca referenti politici” : “Il caso Siri è la prova non della mafiosità di Salvini, ma della permeabilità della Lega”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha presentato il libro Padrini Fondatori (Paper First) scritto insieme al giornalista Marco Lillo. “Non c’è mai stato un periodo così simile a quello del 1992 Come quello che stiamo vivendo da nove mesi a questa parte. I mafiosi senza referenti politici non ci possono ...

Di Maio attacca la Lega : 'Deluso da Dl Sicurezza - niente rimpatri e forse copre Caso Siri' : Il Ministro Di Maio, durante una discorso tenuto al Forum delle Associazioni Famigliari, si è detto molto deluso per il Decreto Sicurezza bis proposto dalla Lega. A suo modo di vedere non c'è nulla sui rimpatri e, forse, il dl servirebbe solo per coprire il caso Siri. Il Movimento 5 Stelle, però, ha deciso intanto di premere sull'acceleratore per una legge sul conflitto d'interessi, questione su cui sembrerebbero esserci resistenze leghiste, ...

Di Maio : "Decreto sicurezza? Non vorrei servisse a coprire il Caso Siri" : "Non vorrei che il decreto sicurezza fosse l'ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste tre settimane, perché all'interno non vedo grandissime novità sui rimpatri, che sono oggi il tema centrale per l'immigrazione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, arrivando ad un'iniziativa organizzata dal Forum delle associazioni familiari all'hotel Ergife di Roma. "Io ...

Dl Sicurezza-bis - Di Maio : “Molto deluso dalla bozza - non c’è nulla sui rimpatri. Temo sia iniziativa per coprire il Caso Siri” : “Molto deluso” dalla bozza del decreto Sicurezza bis “perché non dice nulla sui rimpatri”. Luigi Di Maio critica l’annunciato ‘raddoppio’ del dl voluto da Matteo Salvini e prova a dare un’interpretazione: “Non vorrei che fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”. “Il tema ora non sono ...

Decreto Sicurezza bis - Di Maio : “Sono deluso - non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire Caso Siri” : “Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare “Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’è nulla ...

Cannabis light - Montero (M5s) : “Salvini vuole solo distrarre dal Caso Siri e dai suoi fallimenti nella lotta alla criminalità” : “Salvini? Il ministro in questo momento sta facendo un’operazione di distrazione dal caso Siri e dagli scarsi risultati che sta ottenendo nel contrasto alla criminalità organizzata. E quindi sposta l’attenzione su altro, demonizzando i negozi di canapa light“. Sono le parole del senatore M5s, Matteo Mantero, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale a proposito della nuova crociata del leader della Lega ...