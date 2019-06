Caserta | picchia la compagna incinta e brucia quattro auto | arrestato 25enne

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Ignazio Riccio I carabinieri lo hanno fermato con l’accusa di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della ex convivente, madre di sua figlia Non aveva mai accettato la fine della storia d’amore con l’ex, nonostante il loro rapporto fosse stato burrascoso da sempre, e l’ha perseguitata fino ad arrivare ad incendiaredi conoscenti della famiglia della donna parcheggiate nei pressi dell’abitazione di quest’ultima. È statodai carabinieri un giovane di 25 anni di Falciano del Massico, in provincia di, denunciato dall’exdopo il suo ultimo atto scellerato. Dalle testimonianze acquisite dai militari è emerso che l’uomova con calci, pugni e schiaffi la donna anche quando erae, successivamente, anche quando teneva in braccio la figlia neonata. I carabinieri lo hanno fermato con l’accusa di ...

