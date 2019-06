Casa in fiamme all' alba | morto un uomo di 48 anni | palazzo evacuato

Asti : sorpreso nel sonno - muore tra le fiamme a Casa sua. Incendio forse innescato da mozzicone : Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’Incendio del suo appartamento a Baldichieri d’Asti. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme.

Palermo - fiamme in Casa : morto anziano : 8.15 Un anziano è morte nella tarda serata di ieri nell'incendio del suo appartamento, in via Altarello, alla periferia di Palermo. L'uomo, 79 anni, è morto per asfissia e a niente sono valsi gli aiuti del 118. Il fuoco è divampato nel suo appartamento al primo piano e ha lambito anche un'abitazione vicina. Si indaga sulle cause del rogo. In casa i vigili del fuoco hanno trovato cumuli di carta.

Petroliere in fiamme nel Golfo dell'Oman. «Una colpita da siluro». La Casa Bianca valuta la situazione : Giallo nel Golfo dell'Oman: due Petroliere a fuoco. La Quinta Flotta della Marina americana, infatti, ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due Petroliere, rispondendo a due richieste. I...

Mestre : morti anziani coniugi intrappolati dalle fiamme in Casa : Tragedia in località Marcon di Mestre, provincia di Venezia, dove questa mattina due anziani coniugi, sono morti in un incendio sviluppatosi al primo piano della loro villetta intorno alle 5 del mattino. Marito e moglie, di 87 anni e 86 anni, sarebbero rimasti bloccati dal divampare delle fiamme. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, insieme ai carabineri, per i coniugi non c’era più nulla da fare. Constatata la morte della ...

Venezia - Casa va a fuoco : marito e moglie morti tra le fiamme : Il dramma si è consumato intorno alle 5 e mezza del mattino di domenica a Marcon, cittadina nella città metropolitana di Venezia. Le due vittime della disgrazia sono un uomo di 87 anni e la moglie di 86 anni, entrambi rimasti intrappolati nella villetta singola in cui abitavano. Dai primi rilievi si tende a escludere un atto doloso.Continua a leggere

Tetto di una Casa in fiamme a Trivignano - in salvo la famiglia : Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando di Udine ha impedito che un rogo scoppiato a seguito del surriscaldamento di una canna fumaria devastasse un'abitazione di tre piani in via ...

Fiamme a Casa - bimbi a ps per precauzione : PISA, 28 APR - Due bambini sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, a titolo precauzionale, a causa di un principio di incendio che ha interessato l'appartamento dove vivono con i ...