Caos Palermo | iscrizione alla Serie B a rischio

Palermo Calcio non iscritto al campionato Serie B/ Caos fideiussione - cosa succede? : Palermo Calcio, Caos in vista della prossima stagione: la documentazione richiesta per l'iscrizione alla Serie B non sarebbe pervenuta

Caos Procure : assemblea magistrati Palermo : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - La bufera sul Csm scoppiata dopo il caso Palamara è al centro dell'assemblea in corso al Palazzo di giustizia di Palermo convocata dalla giunta distrettuale dell'Anm. La riunione si tiene a porte chiuse. Presenti, tra gli altri, i vertici Anm Palermo Ennio Petrigni e Gi

Sentenza Palermo - è sempre più Caos : appello rinviato al 29 maggio : Sentenza Palermo – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel ...

Caos Serie B : “il Palermo in appello si attende il ribaltamento del verdetto” : Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ha parlato delle recenti vicissitudini della squadra siciliana: il punto “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno. Ci attendiamo in appello il rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso“. Il presidente del Palermo, ...

Caos Palermo - alta tensione durante il match della Primavera : partita sospesa : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Prosegue la protesta dei tifosi rosanero, durante la gara della Primavera Palermo-Empoli, al “Pasqualino Stadium” di Carini e trasmessa in diretta tv su Sportitalia alcuni ultras hanno intonato cori contro Zamparini, Balata e la Lega di serie B, poi hanno lanciato fumogeni in campo, la partita è stata sospesa per qualche ...

Caos Palermo - rigettata la richiesta di sospensiva sulla disputa dei playoff : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C, il futuro è adesso sempre più incerto ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Nel frattempo come apprende l’Ansa è stata rigettata dalla Corta d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B avanzata nelle ultime ore dal Palermo proprio dopo la retrocessione del club ...

Caos Palermo - il sindaco si rivolge all’Avvocatura per un’azione legale : Caos in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C. Nelle ultime ore il sindaco di Palermo ha dato mandato all’Avvocatura comunale di verificare, “anche, ma non solo, in raccordo con la Societa’ Palermo calcio”, la possibilita’ di azioni legali contro la retrocessione in serie C stabilita dal Tribunale federale della Figc. Come si legge in una nota del Comune, ...

Caos Palermo - class action contro la Lega B : E’ una situazione delicatissima nel campionato di Serie C dopo la retrocessione del Palermo. Nel frattempo è stato istituita una class action contro la Lega Serie B da parte di tifosi del Palermo, con rappresentanti anche dalla Germania e dagli Stati Uniti, si tratta di un’azione collettiva “in seguito alla decisione della Lega di serie B di rendere immediatamente esecutiva la sentenza emanata dal Tribunale Federale e, ...

Calcio - Serie B 2019 : Caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...

Caos Palermo - la dura protesta dei calciatori rosanero : Situazione delicatissima in Serie B dopo la retrocessione del Palermo in Serie C. Nelle ultime ore i calciatori rosanero hanno chiesto il rinvio dei play-off, pesante la contestazione dopo il verdetto del Tribunale Nazionale Federale. “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale ...

Caos Palermo - Zamparini : “sono e rimango sereno” : “Sono e rimango sereno sul giudizio del tribunale federale che non puo’ che rigettare le richieste della Procura Federale, che ritengo assurde quanto ingiuste per la squadra, i tifosi e la citta’ intera”. Sono le dichiarazioni dell’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini dopo che la procura della Figc ha chiesto la sua radiazione e la retrocessione del club in serie C. “La operazione Mepal Marchio ...

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di retrocessione : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...