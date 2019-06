Canoa velocità | European Games 2019 | tre equipaggi azzurri direttamente in finale nelle

Canoa velocità - European Games 2019 : a Minsk tutti i principali interpreti ad eccezione dei britannici : Le gare della Canoa velocità agli Eurpean Games di Minsk si svolgeranno dal 25 al 27 giugno: in Bielorussia ci saranno tutti i principali interpreti della disciplina, con gli azzurri che punteranno soprattutto (ma non solo) su Carlo Tacchini e sul novello cittadino italiano Nicolae Craciun per salire sul podio. Saranno nel complesso 333 gli atleti in gara. Nel kayak maschile la Germania, praticamente conclusa la fase di selezione interna in ...

Canoa velocità - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Carlo Tacchini guida 14 azzurri : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la Canoa velocità vedrà disputarsi le proprie gare tra martedì 25 e giovedì 27. Per la manifestazione bielorussa sono stati convocati 14 azzurri, tutti facenti parte il blocco di atleti visti all’opera a Duisburg nello scorso weekend in Coppa del Mondo. L‘Italia sarà rappresentata da cinque atleti nel kayak maschile ed altrettante azzurre in quello femminile, mentre ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : l’Italia manca il podio nelle specialità olimpiche : Non si può essere pienamente soddisfatti di quanto visto nelle specialità olimpiche nel corso della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità disputata nello scorso fine settimana a Duisburg, in Germania. L’Italia ha portato cinque equipaggi in quattro finali diverse, tutte però appartenenti al settore maschile. Ad essere andati più vicini al podio sono stati nel K2 1000 Luca Beccaro e Samuele Burgo, quarti, seppure a distanza dai tre ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : nelle gare long distance Carlo Tacchini sfiora il podio nella canadese : Si è chiusa con le gare long distance la tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg: in Germania il migliore degli azzurri è Carlo Tacchini, quarto nella canadese. Top ten anche per Nicola Ripamonti, settimo nel kayak, ed Irene Burgo, nona sempre nel kayak. Non c’erano azzurre al via nella canadese. nella canadese maschile si impone il messicano Rigoberto Camilo, che copre i 5 km in 22’14″766, battendo al termine di ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : molto bene l’Italia nel C2 1000 e nel K2 1000 maschili : Conclusa la seconda giornata di gare a Duisburg, per la seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: per l’Italia arrivano tre finali ed altrettante semifinali in specialità olimpiche ed una finale ed una semifinale in specialità non olimpiche. Andiamo a scoprire i risultati pomeridiani degli italiani. Specialità olimpiche Nel C2 1000 maschile vanno in Finale A sia Daniele Santini e Luca Incollingo, che vincono la ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : Italia giù dal podio nelle prime finali : Prima giornata di finali avara di soddisfazioni per i colori azzurri nella Coppa del Mondo di Canoa velocità: a Duisburg, in Germania, non arrivano podi per l’Italia, ma diversi atleti nostrani sfiorano soltanto la top 3. Manfredi Rizza arriva a 32 millesimi dal terzo posto, mentre Irene Burgo chiude quarta. Specialità olimpiche Nel K1 200 maschile Manfredi Rizza chiude quinto in 25″283, ad un soffio dal podio: vince il britannico ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200! : Terminate le prime semifinali della seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg: in Germania sono scese in acqua cinque imbarcazioni azzurre in tre specialità (due olimpiche) alla ricerca delle finali che chiuderanno la sessione mattutina di oggi. Specialità olimpiche Nel K1 200 maschile va in finale A Manfredi Rizza, che chiude al secondo posto nella terza semifinale in 34″320, tempo che è anche il ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : in finale Carlo Tacchini ed Irene Burgo : Terminata la sessione pomeridiana della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg: in Germania spazio a batterie e semifinali nelle quali erano impegnati tanti equipaggi italiani, in otto specialità, sei delle quali olimpiche. Passano in finale A Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 ed Irene Burgo nella specialità non olimpica del K1 1000. Specialità olimpiche Nel C1 1000 maschile centra la finale A Carlo Tacchini, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : Rizza - Burgo e Tacchini in evidenza nelle batterie : Si è aperta oggi a Duisburg (Germania) la seconda e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Nella sessione mattutina è svolta la prima serie di batterie, con buoni riscontri da parte degli azzurri, che hanno aperto con questo evento la loro stagione internazionale. Andiamo a scoprire i risultati. Partiamo dal K1 200m dove Manfredi Rizza vince la propria batteria in 35.332 e passa in semifinale, così come Andrea Domenico ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : ritornano Italia e Spagna - occhio alle selezioni interne per i Mondiali : Dopo la prima tappa di Poznan, a distanza di soli sette giorni, la Coppa del Mondo di Canoa velocità esaurisce il proprio calendario con le gare di Duisburg, dove non ci sarà la paraCanoa, ma dove rientreranno alcune formazioni di rilievo come l’Italia e la Spagna, assenti in Polonia. occhio anche alle selezioni interne di molte Nazionali in vista dei Mondiali, come capiterà anche in casa azzurra in alcune specialità olimpiche. Rientrerà ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : gli equipaggi azzurri sono pronti all’esordio internazionale in Germania : La Coppa del Mondo di Canoa velocità vivrà da venerdì a domenica a Duisburg, in Germania, la seconda ed ultima tappa: per l’Italia, che ha saltato l’esordio di Poznan, come per le altre Nazionali in gara sono nel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa di Coppa del Mondo 2020). Ricordiamo che alle Olimpiadi ogni Nazionale potrà qualificare ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 26 gli azzurri in gara in Germania : L’Italia della Canoa velocità conclude oggi il suo ritiro a Mantova e molti atleti partiranno direttamente per Duisburg, località che da venerdì 31 a domenica 2 ospiterà la seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo. Gli azzurri, che, proprio perché in ritiro, hanno saltato la tappa polacca di Poznan, si presentano a ranghi compatti: Saranno 26 gli italiani al via. Al completo la canadese maschile, con la punta di diamante Carlo Tacchini e ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’esordio di Poznan, è già tempo della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: dal 31 maggio al 2 giugno a Duisburg, in Germania, sarà presente anche l’Italia, che aveva saltato la manifestazione polacca perché in ritiro a Mantova. Venerdì 31 sarà dedicata interamente a batterie e semifinali, mentre sabato mattina, dopo le semifinali, sarà la volta delle prime finali, trasmesse anche in streaming su ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : seconda giornata di finali. In acqua le ultime sei specialità olimpiche : seconda ed ultima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: diciassette le finali odierne, sei in specialità olimpiche e undici in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. SPECIALITA’ olimpiche C2 500 femminile Canada – VINCENT-LAPOINTE, Laurence – VINCENT, Katie K1 500 femminile New Zealand – CARRINGTON, Lisa K2 1000 ...