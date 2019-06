Campionati italiani di ciclismo 2019 | percorso impegnativo | lunga diretta sulla Rai

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : il percorso ai raggi X. Tracciato selettivo - 4000 metri di dislivello : Ultima settimana di giugno che, come di consueto, per il Ciclismo su strada è dedicata ai Campionati nazionali. Il titolo tricolore si assegna, per la seconda volta nella storia, nell’Alta Val Taro: in programma la prova a cronometro venerdì 28 giugno e quella in linea domenica 30 giugno. Chi riuscirà a succedere ad Elia Viviani? Sarà sicuramente uno scalatore, vista la durezza del percorso: andiamolo a scoprire nel dettaglio. percorso ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Ciclismo italiano si appresta a vivere un fine settimana particolarmente importante con lo svolgimento dei Campionati Italiani 2019. Come di consueto la rassegna assegnerà il titolo di campione nazionale a cronometro e in linea e vedrà al via diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale. Nella prova contro il tempo Gianni Moscon difende la maglia tricolore, ma deve guardarsi le spalle da avversari di assoluto valore come Filippo ...

Atletica – Campionati italiani allievi : la sfida tra Besana-Iapichino infiamma Agropoli : Atletica, tricolori allievi: il duello Besana-Iapichino infiamma Agropoli Sfide appassionanti e ancora risultati al top nella giornata finale dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). Nei 100 ostacoli Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) si conferma in 13.49 (+0.4), miglior crono europeo under 18 dell’anno, al termine di uno splendido duello con Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che cresce anche in questa ...

Coppa d’Africa 2019 - tutti i giocatori di Serie A presenti. Al via 15 esponenti dei Campionati italiani : L’edizione 2019 della Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto da venerdì 21 giugno a venerdì 19 luglio: la competizione, alla prima edizione estiva, dato che fino all’ultima rassegna veniva giocata d’inverno, per le ire degli allenatori che nel bel mezzo della stagione perdevano diversi calciatori richiamati dalle rispettive Nazionali, prevede 24 squadre qualificate alla prima fase con sei gironi all’italiana, dai ...

Coppa d’Africa 2019 - tutti i giocatori di Serie A presenti. Al via 15 esponenti dei Campionati italiani : L’edizione 2019 della Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto da venerdì 21 giugno a venerdì 19 luglio: la competizione, alla prima edizione estiva, dato che fino all’ultima rassegna la competizione continentale veniva giocata d’inverno, per le ire degli allenatori che nel bel mezzo della stagione perdevano diversi calciatori richiamati dalle rispettive Nazionali, prevede 24 squadre qualificate alla prima fase con sei gironi ...

Atletica - Campionati italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia conquistano gli scudetti : A Firenze si sono conclusi i Campionati Italiani di Società Assoluti, nel capoluogo toscano si sono assegnati gli scudetti dell’Atletica leggera: l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano ha trionfato al maschile mentre l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group si è imposta al femminile. Per entrambe le squadre si tratta del primo successo della storia: gli altoatesini si sono imposti con 117 punti, undici in più della Studentesca Rieti ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati italiani 2019 : Rebecca Vizzoni domina nel singolo femminile junior - seconda Soro : Dopo quindici giorni intensi ed emozionanti è ufficialmente calato il sipario sui Campionati Nazionali Assoluti 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle , quest’anno andati in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). L’ultima gara della rassegna tricolore è stata quella dell’individuale femminile junior che ha visto trionfare Rebecca Vizzoni. La pattinatrice, già sesta classificata nella specialità ...

Atletica - Campionati italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - Fortunato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società. Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati italiani 2019 : Luca Lucaroni trionfa nel singolo maschile! Secondo posto per Alberto Maffei : Altra gara, altro record. Con lo spaventoso punteggio totale di 248.27 Luca Lucaroni ha conquistato il titolo ai Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno organizzati dalla Società Rosa Camuna Skating presso il Palazzetto Dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). In una gara contrassegnata da ribaltoni e colpi di scena, il fuoriclasse romano allenato da Luca D’Alisera ha pattinato l’ennesimo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati italiani 2019 : Luca Lucaroni si porta al comando dello short con un nuovo record. Secondo posto per Amadesi : Spettacolo puro. Bastano queste due semplici parole per riassumere la dodicesima giornata dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in fase di svolgimento presso il Palazzetto dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nello short program individuale maschile della massima categoria infatti, la maggior parte degli atleti coinvolti hanno eseguito le proprie performance riducendo gli errori al minimo, migliorando i ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati italiani 2019 : trionfo di Letizia Ghiroldi nel singolo femminile. Daniel Morandin domina nella Solo Dance : È stata una gara al cardiopalma quella del libero individuale femminile che ha chiuso l’undicesima giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Per la prima volta da quando è approdata nella massima categoria Letizia Ghiroldi si è laureata Campionessa d’Italia. La pattinatrice allenata da Massimiliano Cotelli e ...

Al via i Campionati italiani di caffè espresso : Si terranno il 12 e 13 giugno, in Mumac Academy, a Binasco (Milano) le finali italiane di espresso Italiano Champion 2019, il campionato internazionale baristi promosso dall’Istituto nazionale espresso italiano (Inei), giunto quest’anno alla sua sesta edizione. A sfidarsi saranno 14 giovani professionisti provenienti da tutta Italia che hanno superato le prove di selezione in tutto lo Stivale e che gareggeranno per diventare il campione italiano ...

Consumi : al via Campionati italiani di caffè espresso : Milano, 11 giu. (Labitalia) - Si terranno domani e giovedì, 12 e 13 giugno, in Mumac Academy, a Bi[...]

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati italiani 2019 : Ghiroldi avanti dopo lo short - Tarlazzi insegue. Morandin si impone nella style dance : Proseguono le competizioni al Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia), da oltre una settimana teatro dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno programmati nel mese di giugno per via dell’anticipo dei Mondiali (inseriti all’interno dei World Roller Games) che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 4 al 14 luglio. Le protagoniste della giornata appena conclusa sono state le pattinatrici ...