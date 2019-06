Calibro 9 Marco Bocci e Alessio Boni sul set del nuovo film a Catanzaro | le prime foto

spettacoloitaliano

(Di martedì 25 giugno 2019)9 il sequel di Milano9 Lavori in corso nel primo vero progetto cinematografico in Calabria. Il regista Toni D’Angelo proseguirà la famosa opera avviata da Fernando di Leo nel 1972., Michele Placido, Barbara Bouchet e Ksenia Rappoport sono i primi nomi del cast delprodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Cinema e Gapbusters con il contributo della CalabriaCommission e Mibac. Non solo, il set si sposterà a Milano, Roma e Anversa per raccontare il fenomeno della ndrangheta di ...

