Calciomercato Barcellona | principio di accordo con Neymar DETTAGLI

Calciomercato Barcellona - Neymar deve ridursi lo stipendio per tornare : taglio di 14 milioni : Calciomercato Barcellona – Secondo quanto riporta il “Mundo Deportivo”, quotidiano spagnolo vicino al Barcellona, Neymar dovrà ridursi l’ingaggio se vuole tornare ai blaugrana. Neymar guadagna al Psg 36 milioni, l’offerta massima del Barcellona è di 22, cifra percepita già ai tempi del primo passaggio in blaugrana. Neymar sarebbe disposto al taglio dello stipendio pur di tornare dove è stato amato e dove ha ...

Calciomercato - l’ex portiere della Juventus Neto verso il Barcellona : scambio con Cillessen : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, il Barcellona si avvicina sempre di più a Norberto Murara, meglio conosciuto come Neto. Nel dettaglio secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana hanno sorpassato il Psg nella corsa al portiere del Valencia, l’ex Juve è reduce da una stagione brillante, ben 34 le presenze in campionato e 5 in Europa League. Nelle prossime ore dovrebbe già sostenere le ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato Barcellona - offerti 100 milioni e Coutinho per Neymar : Calciomercato Barcellona – Come riporta il giornale spagnolo ‘Sport’, il Barcellona continua a sognare il ritorno di Neymar in blaugrana. L’ultima offerta è di 100 milioni più il cartellino di Coutinho. Il brasiliano è molto apprezzato a Parigi, ma i francesi chiedono 300 milioni per lasciar partire Neymar. Nella trattativa potrebbero entrare anche Rakitic e Umtiti come contropartite. I due club continuano a ...

Calciomercato Sassuolo - torna Boateng : il ghanese non verrà riscattato dal Barcellona : Calciomercato Sassuolo – Kevin Prince Boateng non sarà riscattato dal Barcellona e farà così ritorno al Sassuolo. Il centrocampista ghanese non ha convinto i blaugrana. Trasferitosi a gennaio in prestito, Boateng ha giocato solo 123 minuti con la maglia del Barcellona. Ora per Boateng si aprono diverse ipotesi: il ghanese potrebbe rimanere al Sassuolo con un progetto serio ed entusiasmante che possa rilanciarlo, con De Zerbi che ...

Calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

Calciomercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [FOTO] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Calciomercato Barcellona - i media spagnoli confermano : domani l’ufficialità sull’acquisto di De Ligt : E’ una di quelle trattative che vanno avanti per mesi, anche in inverno durante il campionato. Avvicinamenti, pour parler, conferme, smentite. De Ligt e il Barcellona, ormai è storia vecchia, si vogliono. E dalla Spagna confermano che il difensore dell’Ajax si trasferirà in blaugrana al termine della stagione. Lo annuncia Radio Catalunya, secondo cui l’ufficialità per il passaggio del 19enne olandese al Barça verrà data ...

Calciomercato Inter-Rakitic - il Mundo Deportivo : accordo vicino con il Barcellona : Inter , Ivan Rakitic si avvicina. Questo scrive il Mundo Deportivo , quotidiano spagnolo da sempre vicino alla vicende del Barcellona . Secondo quanto rivelato, sarebbe a un passo l'accordo tra il ...

Calciomercato Barcellona - dalla Spagna : non solo De Jong. Rakitic e Coutinho a rischio : Non c'è solo il futuro di Ernesto Valverde sul tavolo del Barcellona , fresco di eliminazione dalla corsa alla finale di Champions League dopo la clamorosa rimonta incassata ad Anfield Road. In attesa ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...

Calciomercato : frenata nell'affare De Ligt-Barcellona - la Juve potrebbe inserirsi : Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister ...

Calciomercato - Capello su Messi : 'Al Barcellona per merito mio' : Proprio così: a raccontarlo è stato l'ex allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha svelato un curioso aneddoto sul passato della Pulga. L'aneddoto di Capello Decisivo per convincere il Barcellona ...

Calciomercato Barcellona - Rakitic sicuro : 'Qui sono felice - per me non c'è posto migliore' : Ancora tre anni di contratto, un'altra Liga già in tasca e l'obiettivo triplete più vivo che mai. Rakitic sogna col suo Barcellona, nel futuro immediato e anche in proiezione, sperando di continuare a ...