Calcio | l’Italia femminile vince con la Cina e raggiunge un traguardo storico

Calcio femminile - Tabellone quarti di finale Mondiali 2019 : chi affronterà l’Italia? In palio le Olimpiadi! : La Nazionale femminile di Calcio ha raggiunto un traguardo storico ai Mondiali 2019, conquistando l’accesso per i quarti di finale del torneo. Un risultato che, in passato, si era verificato solo nel lontano 1991. Le azzurre hanno sconfitto con un perentorio 2-0 la Cina al termine di una partita dove hanno fatto valere una maggiore consistenza tattica rispetto alle asiatiche. A questo punto della manifestazione le portacolori del Bel Paese ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni - gli incastri e gli incroci : L’Italia deve soltanto incrociare le dita e sperare, la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21 è appesa a un filo: la nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti all’attivo (+3 nella differenza reti, 6 gol segnati) e ora deve sperare di essere la migliore seconda per proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Gli azzurri sono attesi da due giorni col cuore in gola, dovranno ...

Calcio - Europei Under21 2019 : si decide il girone dell’Italia - Azzurrini a caccia della qualificazione : Sarà un sabato sera di fuoco per quanto riguarda i campionati Europei Under21 2019. Le quattro squadre del raggruppamento scendono in campo per trovare la qualificazione alle semifinali, in una situazione quanto mai intricata e difficile da leggere. Alle ore 21.00, in contemporanea, vedremo Belgio-Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna saranno di fronte Spagna e Polonia. Dopo lo splendido ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - Francia-Croazia 1-0 : Dembelé decisivo - Galletti vicini alle semifinali. Risultato negativo per l’Italia : La Francia ha sconfitto la Croazia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serravalle e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: i Galletti salgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali, nell’ultima ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Francia impressionanti nella fase a gironi - l’Italia vuole continuare a stupire : E’ giusto prendere un po’ di fiato e la giornata di break dei Mondiali 2019 di Calcio femminile cade a fagiolo. Si tratta però di una pausa molto breve, perché da domani si riprenderà a fare sul serio con gli ottavi di finale e ogni pallone giocato avrà un significato particolare. La fase a gironi, però, fa già parte dell’album dei ricordi. Ci si chiede: quali sono Stati gli spunti che ci ha lasciato? Stati Uniti E Francia ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il tabellone e le possibili avversarie dell’Italia. Si comincia con la Cina : Giorno di pausa nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia prima di riprendere, da domani, con gli ottavi di finale. Le 16 squadre qualificate si contenderanno gli otto posti per i quarti e le emozioni non mancheranno. Incroci molto interessanti fin da questo turno, che potrebbero riservare grandi sorprese. Di seguito il programma delle partite: OTTAVI DI FINALE 1) 22 giugno 2019, ore 17.30 Germania vs Nigeria allo Stade des Alpes di ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia conosce la sua avversaria : ecco la sfidante delle azzurre agli ottavi : L’Italia di calcio femminile finalmente conosce la sua avversaria: ecco chi dovranno sfidare le azzurre agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 Le azzurre si sono qualificate agi ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile da prime nel girone C. Il miglior risultato per le italiane che dunque hanno dovuto aspettare un paio di giorni prima di conoscere la loro avversaria per la prossima importante sfida. Le ragazze del ct ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia vince il girone : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...