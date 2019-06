Calcio femminile | Mondiali 2019 – Valentina Giacinti | “Dedico il gol a mio nonno

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Senza se e senza ma è lei la protagonista della vittoria della Nazionale italiana dicontro la Cina, negli ottavi di finale dei. A Montpellierha realizzato, infatti, il suo primo gol in una rassegna iridata, lei che in campionato è sempre particolarmente prolifica. Segnare però con la maglia azzurra ha un sapore speciale e, oltre che alla rete, si è spesa per la squadra, dando una mano costante alle proprie compagne in non possesso di palla, offrendo un contributo indispensabile per il raggiungimento di un traguardo storico: superare un turno ad eliminazione diretta ed ora attendere l’esito del match di questa sera tra Olanda e Giappone per sapere chi sarà la prossima avversaria. “Sono felicissima. Aspettavo questo gol e ho lottato con tutte le mie compagne per ottenerlo. Non era facile ma alla fine abbiamo ottenuto un ...

SkySport : ?? #FIFAWWC– Ottavi di finale ?? #ItaliaCina 2-0 ? #Giacinti (15’) ? #Galli (50’) ???? L’#Italia accede ai quarti di fi… - repubblica : ?? Mondiali di Calcio femminile: l'Italia batte la Cina per 2 a 0 #ItaliaCina #25giugno #ITACHN #RagazzeMondiali… - enpaonlus : #ItaliaCina and #StopYulin Oggi giocano Italia e Cina. Anche il mondo del calcio femminile dica NO al festival de… -