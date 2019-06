Calcio femminile | Mondiali 2019 | Italia-Cina 2-0 | le pagelle Valentina Giacinti

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) L’è ai quarti di finale deidi. Un risultato straordinario per le ragazze di Milena Bartolini, che hanno sconfitto per 2-0 laal termine di una grande partita per la nostra nazionale. Di seguito ledelle azzurre. Giuliani 6,5: dà sicurezza a tutto il reparto, soprattutto nelle uscite. Splendido l’intervento sul tiro dalla distanza di Wang Yan. Si conferma uno dei migliori portieri di tutta la manifestazioni ed un punto di forza di questa. Guagni 7: la maestra della diagonale difensiva. Quando ci deve essere, c’è sempre. Una calamita acchiappa palloni. La prende sempre lei, sia di piede sia di testa. Inoltre ci aggiunge anche la spinta offensiva. Linari 7,5: un muro insuperabile. Non ha sbagliato un pallone, sempre perfetta sia in anticipo sia in marcatura sulle attaccanti cinesi. Impeccabile anche quando deve ...

