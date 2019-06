Cagliari | evade dopo permesso premio | arrestato 34enne algerino

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Gabriele Laganà Il nordafricano non si era presentato nella struttura dove doveva trascorre 5 giorni di. L’uomo è stato individuato aUndi 34 anni, P. O. M. è statodagli agenti della Questura diper non essersi presentato, come previsto, nella casa di accoglienza dov'era destinatoaver usufruito di un. Dalle indagini è anche emerso che lo straniero si stava preparando a lasciare l’isola. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, lo scorso 21 giugno l'extracomunitario doveva recarsi 5 nella "Casa di Accoglienza Santo Stefano" in Iglesias, per trascorrere unaver lasciato il carcere di Isili, nel Nuorese, ilnon ha raggiunto la struttura come invece fatto dagli altri detenuti. Della situazione sono stati avvertiti immediatamente i poliziotti della Squadra Mobile di ...

