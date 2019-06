huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Quando è sera, qualche minuto dopo le 20, Luigi Di Maio entra a palazzo Chigi per il doppio vertice di governo su Autonomie e Autostrade. Porta con sé la rabbia e lo sfogo contro “il partito del cemento” che ha costretto il Movimento 5 stelle a prendere atto di un doppio sì che invece dovevano essere un doppio no, quello delle Olimpiadi e dell’avvio dei bandi per i lavori del tratto italiano della Tav. Tutto in 24 ore. Porta al tavolo del Governo la proposta di revoca della concessione per Autostrade per l’Italia.Quando esce, a mezzanotte inoltrata, ha lasciato sul tavolo un’altra concessione, un altro tabù infranto in nome di quella ragion di governo che costringe i grillini ad allargare le maglie nei confronti della Lega. La diga è sempre più fragile. Iora possono entrare nella cordata di salvataggio di ...

ntr_ob : RT @HuffPostItalia: Cade il veto M5s sui Benetton dentro Alitalia - DomenicoAiello_ : RT @HuffPostItalia: Cade il veto M5s sui Benetton dentro Alitalia - HuffPostItalia : Cade il veto M5s sui Benetton dentro Alitalia -