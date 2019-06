C64 | Annunciato il ritorno della console retrogames

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) Un classico senza tempo, il THEC64, è pronto a tornare a grandezza naturale! Sviluppato da Retro Games Ltd e distribuito da Koch Media, THEC64 è una rivisitazione completamente autorizzata dell’home computer più venduto degli anni ’80. Dopo il suo lancio nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni ’80. Milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo e occupano un posto speciale nei cuori dei suoi ex proprietari. 37 anni dopo, torna con la sua rivisitazione! La versione a grandezza naturale del THEC64 ha una tastiera completamente funzionante, è dotato di un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e si collega a qualsiasi TV moderna tramite HDMI. È inoltre dotato di tre modalità commutabili – il BASIC del C64 ...