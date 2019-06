Buffon Juventus | Gigi verso il clamoroso ritorno in bianconero

Allenatore Juventus - Buffon : “Sarri è un’altra storia…” : Allenatore Juventus – Due argomenti caldi di questo inizio di calciomercato riguardano sicuramente la scelta del nuovo Allenatore della Juventus ed il futuro del portiere Gigi Buffon dopo l’addio al Psg. Per l’estremo difensore non mancano le offerte anche e soprattutto dall’Italia, intervista de ‘Il Corriere dello Sport’, diverse indicazioni da pare di Buffon . “Già cinque mesi fa il Psg mi aveva ...

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l'addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l'addio ufficiale al PSG. L'ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […]

PSG-Buffon - è finita : l’ex portiere della Juventus rifiuta il rinnovo : Buffon saluta il PSG: l’ex portiere della Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto col club francese Arriva con l’arrivo del caldo una clamorosa notizia che lascia sbalorditi gli appassionati di calcio: Gigi Buffon ha deciso di non rinnovare il suo contratto col PSG. Dopo il grande clamore dello scorso anno, per la decisione del portiere italiano di difendere la porta della squadra francese, adesso, dopo il ...