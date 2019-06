Bollette | da luglio in calo il gas -6 | 9% | mentre sale l’elettricità +1 | 9%

Bollette luce e gas meno care da luglio : Dopo i forti ribassi del trimestre scorso, anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle Bollette dell`energia per i clienti in tutela. Lo rende noto l'Autorità per l'Energia (Arera) specificando che dal 1° luglio infatti per la famiglia tipo 1 si registra un deciso calo per le Bollette del gas (-6,9%) e un leggero incremento per quelle dell`elettricità (+1,9%), che intacca solo in parte ...

La stangata - Bollette luce e gas più care da luglio : Dopo i forti ribassi del trimestre scorso, anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell`energia per i clienti in tutela. Lo rende noto l'Autorità per l'Energia (Arera) specificando che dal 1° luglio infatti per la famiglia tipo 1 si registra un deciso calo per le bollette del gas (-6,9%) e un leggero incremento per quelle dell`elettricità (+1,9%), che intacca solo in parte ...