Bolletta Enel | falso tecnico gli anziani “300 euro o ti stacco la luce”

(Di martedì 25 giugno 2019)gli“300o tila luce” La, così come qualsiasi altra, può essere un salasso per molti cittadini in condizioni di povertà. Ma lapuò diventare anche uno strumento per i truffatori che, circuendo le categorie di persone più fragili, possono attuare azioni criminose, estorcendo denaro e mettendo in pratica veri e propri raggiri pesanti dal punto di vista pecuniario. È quanto accaduto a Palermo, dove un ladro di 24 anni originario di Brindisi ma residente a Bonagia, tale Cristiano Pompei, ha messo in atto almeno 33 truffe ai danni dicompresi nella fascia d’età 75-94 anni.: truffa a Palermo, l’episodio La truffa in questione agiva nelle stesse modalità a cui ormai siamo abituati, visti gli episodi che spesso sono oggetto di cronaca. Tale soggetto, infatti, si ...

