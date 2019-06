BLOODSTAINED | RITUAL OF THE NIGHT disponibile su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) L’ action-RPG a scorrimento laterale in stile gotico firmato da Koji Igarashiof the, sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games, èda oggi in versione digitale permentre la versione pacchettizzata arriverà nei negozi italiani a partire da venerdì 28 giugno. Questo lancio segue di poco il grande successo ottenuto dalle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One della scorsa settimana. Tutte le versioni diof thesono in vendita a un prezzo di €39.99. In aggiunta alla vasta esperienza offerta dalla modalità storia in single-player, già ricca di finali multipli, più di una dozzina di DLC saranno pubblicati dopo il lancio come aggiornamenti gratuiti, che includeranno il multiplayer locale e online (Co-Op e ...

AkibaGamers : 505 Games annuncia che da oggi Bloodstained: Ritual of the Night è finalmente disponibile anche per i possessori di… - Teomanson : RT @NintendoItalia: Sei pronto ad affrontare i tuoi demoni? Salva il mondo e te stesso nell'RPG d'azione a tinte gotiche Bloodstained: Ritu… - FM_Pagano : RT NintendOnTweet '#BloodstainedRitualoftheNight versioni #NintendoSwitch e #PS4 a confronto Per approfondire:… -