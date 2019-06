Blitz contro la ' ndrangheta in Emilia Romagna | arrestato presidente del Consiglio

Blitz in mare contro gli scafisti Spunta il video del "trasbordo" : Angelo Scarano Il Viminale intanto ha fatto sapere che il peschereccio è stato sequestrato. Gli scafisti in stato di fermo saranno interrogati I trafficanti di uomini usano nuove tecniche per portare i migranti in Italia. Adesso gli scafisti usano dei pescherecci che rimorchiano i barchini fino a limite delle acque territoriali italiane per poi trasbordare su queste piccole imbarcazioni i migranti. Barchini che poi si diriggono verso ...

Spranghe - scudi e mazze con croci celtiche! Blitz contro Forza Nuova a Torino : Una perquisizione della Digos di Torino ha permesso di trovare manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli della Repubblica Sociale Italiana, croci celtiche, svastiche. Simboli inneggianti al fascismo, busti di Benito Mussolini, ma anche libri celebrativi della dittatura e nostalgici verso il ventennio e il nazismo. Ma anche oggetti ben più "pratici" come manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli ...

Blitz contro il caporalato a Matera : Una importante operazione dei carabinieri di Matera contro il caporalato è stata eseguita dalle prime ore di oggi al termine di una delicata indagine che ha permesso di accertare il coinvolgimento di quattro imprenditori agricoli titolare di cinque aziende agricole situate nella provincia di Matera.Le indagini sono legate ad un'operazione del gennaio scorso, quando 12 persone finirono in manette a Matera per lo sfruttamento di lavoratori ...

Matera - Blitz contro il caporalato : braccianti pagati 3 - 5 euro l'ora | Arruolati su Facebook e poi minacciati per lavorare : Quattro imprenditori indagati e cinque aziende agricole poste sotto sequestro. I braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno

Vittorio Sgarbi - Blitz contro Luca Lotti al Csm : l'impensabile mossa del critico d'arte : Un vero e proprio "agguato" di Vittorio Sgarbi al Csm finito nella bufera. E nel mirino del critico d'arte ci finiscono Luca Lotti e Cosimo Ferri, due delle persone al centro dell'inchiesta. Su Twitter, Sgarbi diffonde un video, e spiega: "Siamo qua, adesso entriamo tra un attimo. Avevo un incontro

È in corso un maxi Blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Blitz della Polizia contro mafia pugliese - arresti in tutta Italia : Blitz della Polizia contro mafia pugliese, arresti in tutta Italia. Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione

Blitz contro la criminalità foggiana - arresti anche a Napoli e altre città : Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni...

Blitz contro la mafia foggiana : 52 arresti/ 200 poliziotti impiegati da nord a sud : Blitz delle forze dell'ordine nei confronti della mafia foggiana: sono 52 gli arresti effettuati da circa 200 poliziotti da nord a sud dell'Italia

Blitz della polizia contro la mafia foggiana - arresti anche a Pescara e Teramo : Pescara - Blitz della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia: gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo. I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Dda sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, ...

Blitz della polizia contro la mafia foggiana - decine di arresti in tutta Italia : Blitz della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia: gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati alle famiglie operanti nel territorio di San Severo....

Blitz Polizia contro clan mafiosi nel Foggiano : decine di arresti : Blitz Polizia contro clan mafiosi nel Foggiano: decine di arresti Operazione a tappeto in diverse regioni, dalla Puglia alla Lombardia. Gli arrestati sono legati alle famiglie che operano nel territorio di San Severo. Sono accusati di reati che vanno dall’associazione di tipo mafioso al tentato omicidio Parole ...

Mafia - Blitz contro il clan Fragalà. Il boss intercettato : «Se mi sento tradito ammazzo anche mio figlio» : «Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli spar'. Dice 'che ammazzeresti tuo figlio?' Sì sì, perché no,...

Roma - Blitz del Ros contro il clan Fragalà : 31 arresti. L’intercettazione : “Se mi sento tradito sparo anche a mio figlio” : “Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro Fragalà, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata ...