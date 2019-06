Belen incinta | finalmente parla Stefano De Martino | “Il destino…” Un momento

caffeinamagazine

(Di martedì 25 giugno 2019)è di nuovo? È questo che si stanno chiedendo tantissimi giornali di gossip in questi ultimi giorni. In fondo i segnali ci sono e l’amore tra lei e il suonon è stato tanto bello. Sin da subito, dai primi momenti del ritorno in coppia perRodriguez eDe, si èto di un figlio in arrivo. Sul web e su alcuni giornali infatti era uscita la notizia di una, già mamma del piccolo Santiago, di nuovo. I due, certo, sono ormai indivisibili e presto, dopo le rispettive esperienza di conduzione con “Colorado” e “Made in Sud”, saranno insieme anche sul piccolo schermo, prima con la notte della Taranta Festival di Castrocaro. Perperò la voglia di allargare la famiglia c’è e a confermarlo arriva lo stesso ex ballerino della scuola di “Amici”: “Per il– ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” –e io non ...

