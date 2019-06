Basket | Varese rinuncia a disputare la prossima edizione della Champions League

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Era una decisione già da tempo nell’aria, ma adesso c’è l’ufficialità, suffragata dal nuovo elenco delle squadre partecipanti allaball2019-2020. La Pallacanestroha deciso di nonla coppa Europea sulla quale la FIBA punta in maggiore misura, preferendo concentrarsi sul campionato e utilizzare le proprie risorse economiche per il mercato. La società lombarda ha informato la FIBApropria decisione e fatto scattare dei meccanismi di ripescaggio. Il Benfica (Portogallo), dove andrà a giocare l’ormai ex Trento Beto Gomes, partirà dal primo turno preliminare, mentre il posto dinel secondo (e decisivo) lo prende la squadra montenegrina del Mornar Bar. Restano, dunque, soltanto due formazioni italiane al via, la quarta: la Dinamo Sassari e l’Happy Casa Brindisi, che stanno attualmente ...

