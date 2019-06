Basket femminile | Europei 2019 | il calendario e le date delle partite dell’Italia

Italia-Turchia - Europei Basket femminile 2019 : programma - orari e tv : Giovedì ci sarà l’esordio della Nazionale italiana femmiile nei campionati Europei di basket femminile di Serbia e Lettonia contro la Turchia. Sarà la trentaduesima partecipazione delle azzurre su 37 edizioni della rassegna continentale, i migliori risultati, a parte l’oro vinto nella primissima edizione del 1938 con sole cinque nazioni partecipanti, sono stati l’argento nel 1995 e il bronzo nel 1974, le nostre ragazze debutteranno con ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : al femminile oro per la Francia - che batte in finale l’Estonia. Bielorussia di bronzo : Si è concluso quest’oggi il torneo di Basket 3×3 femminile agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, in Bielroussia. A trionfare è la Francia, dominatrice assoluta e capace di mettere a segno un 21-8 in finale contro l’Estonia, in grado di reggere l’urto delle più quotate avversarie soltanto per metà gara. Molto ben ripartiti i punti in casa francese, con Assitan Kone top scorer a quota 7, ma la maggior ...

Basket femminile - Europei 2019 : le 12 convocate dell’Italia. Restano fuori Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini : Marco Crespi ha deciso: sono state scelte dal CT della Nazionale italiana di Basket femminile le dodici azzurre che da giovedì prenderanno parte agli Europei. Risolti gli ultimi dubbi della vigilia: dentro Caterina Dotto e Nicole Romeo, Restano fuori Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini. Di seguito l’elenco completo delle 12 convocate: 0 Caterina Dotto 3 Nicole Romeo 7 Giorgia Sottana 9 Cecilia Zandalasini 10 Francesca Dotto 13 Valeria De ...

Calendario Europei Basket femminile 2019 : date - gironi - programma - orari e tv : Si aprirà questa settimana uno degli appuntamenti più attesi per la pallacanestro internazionale nella stagione estiva: da giovedì 27 giugno a domenica 7 luglio si svolgeranno infatti gli Europei 2019 di basket femminile, in programma tra Serbia e Lettonia. L’Italia ha conquistato agevolmente la qualificazione e sarà inserita nel girone C con Ungheria, Turchia e Slovenia, con l’obiettivo di superare la prima fase e di chiudere almeno al sesto ...

Basket femminile 3×3 - European Games 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...

Basket - la Nazionale femminile sconfitta dal Belgio : le azzurre si arrendono con il punteggio di 76-65 : Le azzurre cedono nuovamente al Belgio, avvicinandosi con una doppia sconfitta all’EuroBasket Women in programma in Serbia e Lettonia Seconda buona partita giocata dalle azzurre e seconda sconfitta contro il Belgio, nell’ultimo impegno prima dell’esordio all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Serbia e Lettonia). A Kortrijk la Nazionale femminile è stata sconfitta 76-65, risultato che però non descrive ...

Basket femminile - la Virtus Bologna pronta a entrare in Serie A1 “salvando” gli sforzi del Matteiplast Progresso : Sembrava una storia finita, quella di Bologna in A1 femminile. Un racconto in apparenza destinato a non iniziare mai, perché il presidente del Matteiplast Progresso, Gianfranco Civolani, per la seconda volta in tre anni aveva vanificato gli sforzi della squadra con la rinuncia alla promozione. Non solo: l’ultimo annuncio era anche di uscita di scena dall’A2, cancellando di fatto dal panorama cestistico rosa che conta la società. Con ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Francia in un quarto femminile da scintille. Serbia e Stati Uniti duellano a distanza al maschile : Giornata di quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Sono rimaste sedici, equamente divise tra uomini e donne, le formazioni a giocarsi il titolo iridato nella capitale olandese. Tra queste, al femminile, c’è l’Italia, che dell’alloro mondiale è detentrice. Le azzurre, però, si trovano davanti un match molto complicato contro la Francia, tra le principali favorite. Questo incontro, ...

Basket femminile - Italia convincente ma sconfitta in Belgio nell’ultimo test pre-Europei : Nel primo dei due match amichevoli in Belgio che concludono la preparazione dell’Italia per gli Europei che inizieranno la prossima settimana in Serbia e Lettonia, le azzurre sono state sconfitte per 79-76 dalla Nazionale di casa. La pur positiva prova delle ragazze di coach Marco Crespi non si è riuscita a tradurre in vittoria, ma i buoni segnali sono molti, considerato che le belghe sono tra le più quotate per la vittoria a livello ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : Italia seconda nel girone - ai quarti sfida con la Francia : Italia-Francia. Questo è il quarto di finale che aspetta le azzurre nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le campionesse in carica hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, complice la sconfitta contro la Russia per 18-10 e la successiva netta vittoria contro l’Indonesia per 17-9. Adesso per l’Italia, dunque, la difficile sfida con la Francia. Le transalpine hanno chiuso a punteggio pieno il gruppo B grazie anche ad una ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : esordio con sconfitta per l’Italia femminile. Vincono tutte le principali favorite : Giornata d’esordio per il Basket 3×3 femminile agli European Games in corso di svolgimento a Minsk, con tutte le selezioni nazionali impegnate che hanno fatto il loro debutto in Bielorussia. L’Italia, che ha sostituito all’ultimo istante Elisa Policari con Arianna Landi nel quartetto partito per l’Est d’Europa, è stata sconfitta in maniera netta dalla Bielorussia: gara mai in discussione, con 11 punti di Maryna ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile - Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3 : esordio negativo per l’Italia. Boxe - Mouhiidine inizia benissimo. Ora Clemente Russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Qualifiche dell’arco nella parte finale. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L’ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L’ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...