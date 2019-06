Basket | Eurocup 2019-2020 | quattro squadre italiane al via Ci sono Venezia e Bologna

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019)state selezionate leche parteciperanno alla prossima. In questo momentopresenti 25 formazioni, ma una di queste riceverà una wild card per disputare l’Eurolega. Una decisione definitiva verrà presa tra due giorni e a sperare nell’invito è soprattutto lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra russa è favorita, ma attenzione anche ai lituani del Rytas e i serbi del Partizan.addiritturaleal via di questa nuova edizione dell’. Cii Campioni d’Italia di, la Virtus(vincitrice della Champions League) e poi anche la Germani Leonessa Brescia e la Dolomiti Energia Trentino. Questo l’elenco completo delle: AS Monaco (FRA) Asseco Arka Gdynia (POL) Buducnost VOLI Podgorica (MNE) Cedevita Olimpija Ljubljana (SLO/CRO) Darussafaka Tekfen Istanbul (TUR) Divina Seguros Joventut ...

LeonessaBrescia : ?? 7DAYS EuroCup 2019-2020, ???? Anche Brescia nella lista delle squadre partecipanti ?? - matte051 : 2 WC in #EuroCup per l’Italia. #Virtus e Brescia, che si aggiungono a Reyer e Trento. 4 italiane in EC, 5 con Milan… - Pianeta_Basket : EuroCup - Brescia e Virtus Bologna otterranno le wild card per partecipare all'EuroCup -