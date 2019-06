Basket | Christos Stavropoulos sarà il nuovo General Manager dell’Olimpia Milano

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Continua a prendere forma la nuova Olimpiadi Ettore Messina. La società milanese ha sceltocome, una figura che ha ricoperto per quasi vent’anni all’Olympiacos. Un profilo europeo dunque molto importante per una, che vuole ripartire dopo le delusioni di questa stagione con un progetto ambizioso non solo in campionato, ma anche in Eurolega.è stato un punto di riferimento per l’Olympiacos. Nel 2000 è diventato direttore sportivo del club greco, poi ha ricoperto le cariche di GM (2001), poi Managing Director (2002-2005) e poi ancora(dal 2005 al 2019). Con l’Olympiacos ha vinto due volte l’Eurolega e raggiunto le Final Four in altre quattro occasioni. Queste le prime parole di: “E’un grande onore, un piacere mettere il mio lavoro al servizio di ...

