Baldissoni | “Nessun interesse da parte del Qatar per la Roma”

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Il vicepresidente della Roma, Mauro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo stadio in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi ieri. A riportarlo è Calcio e Finanza. “In riferimento all’ipotesi di un progetto a Fiumicino, è opportuno se non doveroso valutare proposte alternative al fine di salvaguardare almeno ingli investimenti fatti finora nell’eventualità, ad oggi non attesa né sperata, che possa esserci una negativa chiusura delle negoziazioni col Comune di Roma“.non ha escluso la costruzione dello stadio a Tor di Valle, anzi, ha confermato l’del club a procedere. E ha anche detto che non ci sono problemi né sui fondi da destinare alle infrastrutture né relativamente alle tempistiche. Il vicepresidente ha anche parlato del più volte paventatodelper la Roma che aveva fatto parlare di possibile ...

T_Prantera : Nessun attacco a #Totti per le sue parole, solo dispiacere nell'averle sentite, qualche puntualizzazione in merito… - youncgjae : EnzoRusciano hai capito tutto aho...!! Intervista rilasciata stamattina senza nessun contradittorio. Se poteva pure… - FabioG101264 : @EnzoRusciano hai capito tutto aho...!! Intervista rilasciata stamattina senza nessun contradittorio. Se poteva pur… -