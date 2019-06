Badminton | European Games 2019 | ancora tre sconfitte per gli azzurri a Minsk

Badminton - European Games 2019 : inizia con tre sconfitte il cammino italiano a Minsk : Non inizia al meglio l’avventura degli azzurri del Badminton agli European Games di Minsk: oggi infatti hanno perso il via le fasi a gironi di tutti i tornei. L’Italia è presente con cinque atleti in tre dei cinque tabelloni, ma in tutte le gare odierne i nostri rappresentanti sono usciti sconfitti, sempre in due partite. Nel Girone è del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dal finlandese Eetu Heino, che vince per 21-8 ...