Azzurri i Giochi 2026 L’Italia unita fa squadra e convince il mondo 

Giochi Europei di Tiro con l’Arco - oggi l’arrivo degli Azzurri a Minsk : in palio due pass per Tokyo 2020 : L’Italia schiererà gli azzurri appena tornati in patria dalla rassegna iridata: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi Dopo i Mondiali in Olanda gli azzurri sono di nuovo in viaggio, questa volta verso Minsk, per disputare la seconda edizione dei Giochi Europei. In Bielorussia le gare di Tiro con l’arco sono previste dal 21 al 27 giugno con la possibilità di ottenere il ...