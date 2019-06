Autovelox | una sentenza storica | Banchina troppo stretta | ricorso e salasso

liberoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) La Cassazione ha dichiarato illegittimo unfisso per la mancata presenza "di un'ampia". L'apparecchio di rilevamento della velocità era infatti piazzato su un tratto stradale che, pur indicato come "strada urbana di scorrimento" da un decreto della Prefettura, non presentava alcun

qui_finanza : Autovelox, illegittimi i provvedimenti su strade non a scorrimento Una sentenza che potrebbe far tirare un sospiro… - multatest1 : RT @lautomobile_ACI: #Autovelox: no banchine e fermo? #Multe impugnabili. Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che le contravv… - LuceverdeRadio : RT @lautomobile_ACI: #Autovelox: no banchine e fermo? #Multe impugnabili. Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che le contravv… -