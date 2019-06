Autostrade | M5s chiede la revoca della concessione Di Maio | “Per anni i gestori si sono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Il tema delle concessioni al centro del vertice di governo e con una linea chiara del Movimento 5 Stelle, che va all’attacco die annuncia che nella riunione a Palazzo Chigi con il ministro Danilo Toninelli, porterà, in accordo con Luigi Di, la richiesta di. Una scelta che arriva nel giornoposaprima pietra del nuovo ponte Morandi, ma anche in un momento assai delicato, visto che la società controllata da Atlantia dei Benetton – messa infatti all’indice dal ministro delle Infrastrutture dopo il 14 agosto 2018 – è coinvolta in diversi dossier e di recente anche in una ipotesi di ingresso in Alitalia. Sul temasi attendeva una decisione dopo che il Mit, in seguito alle controdeduzioni didel 9 maggio scorso, si era preso due mesi di tempo per decidere. Il vertice a Palazzo Chigi, al quale ...

