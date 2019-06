Asti: sorpreso nel sonno, muore tra le fiamme a casa sua. Incendio forse innescato da mozzicone (Di martedì 25 giugno 2019) Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’Incendio del suo appartamento a Baldichieri d’Asti. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme. (Di martedì 25 giugno 2019) Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’del suo appartamento a Baldichieri d’. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le

Tragedia all'alba nell'Astigiano. Un uomo di 48 anni, Mario Valpreda, è stato trovato morto, questa mattina (25 giugno) verso le 5,30, nel suo appartamento andato a fuoco a Baldichieri, in via Nazionale 23, la strada al di là dell'autostrada Torino-Piacenza, che serve le due zone industriali del paese. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Villanova d’Asti e personale del 118. Ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Villanova d'Asti, competente per territorio.