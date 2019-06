AS | “Albiol saluta il Napoli Superate le visite mediche!”

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Secondo “As”, Albiol avrebbe già effettuato e superato lemediche col Villareal Per la chiusura definitiva dell’affare mancherebbero solo gli ultimi dettagli, ma ormai può considerarsi un’operazione conclusa. Gli spagnoli verseranno, dunque, nelle casse deli sei milioni di euro della clausola rescissoria. Dopo i test medici di rito, Albiol ha visitato le strutture sportive del Villarreal, prendendo i primi contatti con l’ambiente e lo staff. Un tour che conferma l’arrivo imminente della fumata bianca. Il club spagnolo, del resto, ha già informato ildell’intenzione di pagare la clausola rescissoria e entro la fine della settimana dovrebbe arrivare l’annuncio definitivo dell’acquisto. Con l’arrivo di Albiol i tifosi del Villareal sperano di sistemare il reparto difensivo con un elemento di grande ...

