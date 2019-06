Arriva un nuovo volo Roma Chengdu in Cina

Roma - Arriva l’ufficialità : Gianluca Petrachi nuovo direttore sportivo : Alla fine l’ufficialità è arrivata: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo mesi di trattative, conferme, smentite, lavoro sottotraccia, i giallorossi hanno potuto annunciare colui che sostituisce di fatto Frederic Massara (passato al Milan) che a sua volta a metà della scorsa stagione era subentrato al dimissionario Monchi. Ecco il comunicato del club. “L’AS Roma è lieta di annunciare che ...

Arriva il video del nuovo singolo dei Modà - Quel sorriso in volto anticipa l’album : Il video del nuovo singolo dei Modà Arriva a qualche giorno dal rilascio del singolo che ha anche segnato il loro ritorno in musica, avvenuto il 21 giugno scorso con la pubblicazione di Quel sorriso in volto. La clip che Kekko Silvestre e i suoi è in anteprima su Corriere.it ed è presente online dalle 12,30 del 24 giugno. Come di consueto, i protagonisti sono i Modà che tornano con qualcosa di completamente nuovo e dopo la rottura con ...

Jack Savoretti e Mika in Youth And Love - il nuovo singolo Arriva a giugno : Jack Savoretti e Mika in Youth and Love, presto in radio. Il nuovo singolo di Jack Savoretti sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 28 giugno con un featuring d'eccezione, quello con Mika! Ad annunciare la collaborazione di prossimo rilascio sono stati i due artisti. Mika ha realizzato un video per i social per annunciare che presto sarà in radio con l'amico Jack Savoretti, un artista che stima e con il ...

Reggina - Arriva l’ufficialità : Mimmo Toscano è il nuovo allenatore : Finalmente è arrivata anche l’ufficialità: Mimmo Toscano è il nuovo tecnico della Reggina. La notizia era nell’aria, l’accordo è stato raggiunto già da tempo, ma ad allungare i tempi è stato il suo contratto con la Feralpisalò, che lo aveva esonerato al termine della stagione regolare. Ecco il comunicato del club amaranto. “Mimmo Toscano è il nuovo allenatore della Reggina. Il neo tecnico amaranto ha ...

Giro di Svizzera 2019 : Arriva la prima vittoria in carriera di Antwan Tolhoek! Egan Bernal nuovo padrone della classifica generale : Primo sigillo in carriera per Antwan Tolhoek. Il corridore olandese, portacolori della Jumbo-Visma, ha sbaragliato la concorrenza conquistando tutto solo il traguardo di Flumserberg al termine della sesta tappa del Giro di Svizzera 2019. Un’azione stupenda da parte del venticinquenne, entrato in scena nella salita conclusiva di questa frazione dopo aver staccato mano a mano tutti gli altri ventiquattro fuggitivi che lo avevano accompagnato ...

Milan - Arriva la firma : Giampaolo nuovo allenatore! : Dell’accordo si sapeva, mancavano però firma e successivo annuncio. La prima c’è: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. E’ Gazzetta dello Sport ad annunciarlo. L’ex tecnico della Sampdoria, liberatosi dai blucerchiati qualche giorno fa, ha firmato un biennale con opzione per il terzo e guadagnerà 2 milioni.L'articolo Milan, arriva la firma: Giampaolo nuovo allenatore! sembra essere il primo su CalcioWeb.

Da Comet Arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone” : in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti : Da Comet arriva il nuovo volantino "Ed è subito smartphone": in regalo Samsung Galaxy A10 o LG K40 su alcuni prodotti selezionati. Interessante, no? L'articolo Da Comet arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone”: in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti proviene da TuttoAndroid.

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta Arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico Arriva dal Chelsea - contratto triennale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo comunica il club bianconero, sottolineando che il tecnico arriva dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea. Per Sarri è previsto un contratto triennale. "Benvenuto alla Juventus!", scrive la società di Torino sul suo sito internet. Sarri, spiega la Juve, "ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la finale di Efl ...

Genoa - Arriva l’ufficialità : Andreazzoli nuovo tecnico dei rossoblu : Adesso è arrivata anche l’ufficialità, a sancire un accordo già nell’aria da giorni: Aurelio Andreazzoli è il nuovo tecnico del Genoa. L’ex allenatore dell’Empoli ‘resta’ dunque in Serie A nonostante la retrocessione in cadetteria coi toscani, arrivata al termine di un’ultima parte di campionato ad alti livelli. Di seguito la nota della società rossoblu. Calciomercato Genoa, si attende Andreazzoli: ...

A novembre Arrivano i voucher per comprare le tv smart necessarie per il nuovo digitale terrestre : (foto: Getty Images) Dal prossimo novembre verranno stanziati i voucher per l’acquisto di smart tv e decoder per coloro che dovranno adeguarsi alle modifiche delle nuove trasmissioni in digitale previste dal 2022. In questa prima fase il bonus sarà dedicato in particolare ai cittadini residenti in Italia e appartenenti alle fasce Isee 1 e 2, per i quali la spesa di un nuovo dispositivo potrebbe essere difficile da affrontare. In sostanza, a ...

Auriemma : “Nel weekend può Arrivare un nuovo acquisto! I dettagli” : Auriemma riferisce alcuni aggiornamenti dell’affare Augustin Almendra Radio Marte, il direttore Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ha riferito importanti aggiornamenti di calciomercato in particolar modo su Agustin Almendra. Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di un operazione che il Napoli vorrebbe chiudere al più presto. Negli ultimi due giorni ci sono stati nuovi contatti ...

Beautiful - l’attore Joe LoCicero nel cast : Arriva il nuovo cattivo Vincent : Anticipazioni americane Beautiful: nel cast arriva Joe LoCicero che interpreta Vincent Walker Il cast della soap americana Beautiful si prepara ad accogliere l’attore Joe LoCicero. A rivelarlo è la rivista People in queste ultime ore. Secondo quanto si legge, il suo personaggio apparirà nel corso degli episodi che andranno in onda in America tra il […] L'articolo Beautiful, l’attore Joe LoCicero nel cast: arriva il nuovo ...

Beautiful - anticipazioni USA : Arriva VINCENT - un nuovo (bel) cattivo! : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Joe LoCicero interpreterà VINCENT Walker, un ruolo che per ora sarà ricorrente. Non molte informazioni, ad oggi, sono disponibili sul personaggio, eccetto che sarà in qualche modo una conoscenza di Thomas Forrester e che, almeno all’inizio, avrà dei connotati da “cattivo della situazione”. In attesa di scoprire il perché VINCENT verrà annoverato tra i personaggi cattivi, vi ...