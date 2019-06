Arriva l’ondata di caldo africano | domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) La presidenza della Regioned’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl dellad’Aosta rendono noto che ind’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. Il piano – si legge in una nota – prevede azioni che gli Enti territoriali dovranno mettere in campo per limitare gli effetti di ondate di calore previste nei prossimi giorni allo scopo di garantire la protezione della salute della popolazione, in particolare quella a rischio quali i neonati, bambini, anziani, soggetti con patologie cardiovascolari e respiratorie e i malati. A partire da, mercoledì 26 giugno è previsto ...

