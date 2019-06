Armi all’Arabia Saudita | mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export di bombe verso

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) La maggioranza-M5s alla Camera ha chiesto al governo di “sospendere le esportazioni did’aereo, missili e la loro componentistica che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civilel’Arabiae gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen“. La, presentata dai due gruppi politici e che dovrebbe essere votata a Montecitorio nei prossimi giorni, chiede anche di “valutare l’avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell’Unione Europea, di un embargo mirato sulla vendita di armamenti ad Arabiaed Emirati Arabi Uniti, prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in relazione ai programmi di coproduzione industriale intergovernativi attualmente in essere”. La richiesta dei ...

amnestyitalia : #Olanda #Belgio #Grecia hanno sospeso i trasferimenti di armi all'Arabia Saudita. #Austria #Irlanda #Svezia… - SaveChildrenIT : Mentre in UK annunciano lo stop alla vendita di armi all’Arabia Saudita, in Italia con più di 100mila firmatari asp… - amnestyitalia : 'Illegali i trasferimenti di armi all'Arabia Saudita: sono un rischio per la popolazione dello Yemen'. Così si è es… -