Appendino - torinesi furiosi per le Olimpiadi : pronta manifestazione : Federico Garau Dopo l'assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano e Cortina, sale il malcontento nei confronti del sindaco 5 Stelle, sempre più contestato. pronta una manifestazione per il 30 di giugno, dove verranno chieste le dimissioni del primo cittadino Non c'è pace per il sindaco 5 Stelle Chiara Appendino, ancora al centro delle polemiche. Stavolta a provocare il malcontento di molti nei confronti del primo cittadino di ...