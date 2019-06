Appendino | torinesi furiosi per le Olimpiadi | pronta manifestazione

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Federico Garau Dopo l'assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano e Cortina, sale il malcontento nei confronti del sindaco 5 Stelle, sempre più contestato.unaper il 30 di giugno, dove verranno chieste le dimissioni del primo cittadino Non c'è pace per il sindaco 5 Stelle Chiara, ancora al centro delle polemiche. Stavolta a provocare il malcontento di molti nei confronti del primo cittadino di Torino sono stati i giochi olimpici invernali del 2026, assegnati a Milano ed a Cortina. Uno smacco difficile da accettare per coloro che invece speravano in una corsa alla candidatura del comune, e quindi in un bis di “Torino 2006”. Dopo le proteste sulla Tav, ed i violenti scontri con i centri sociali, i malumori non si placano, e nuove nubi si addensano all'orizzonte. Il ritiro dalla candidatura alleinvernali non è piaciuto a molti ...

